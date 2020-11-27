Новоизбранный мэр Кутаиси заразился коронавирусом

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Новоизбранный мэр Кутаиси (регион Имерети) Иосеб Хахалеишвили заразился коронавирусом, об этом он написал на собственной странице в Facebook.

"Друзья, мне тоже подтвердили коронавирус, и я уже нахожусь в самоизоляции. Мы все соглашаемся, что коронавирус – это один из сложных и опасных вызовов сейчас как для всего мира, так и для нашей страны. Масштабы его распространения, к сожалению, все еще большие. Ответственность каждого из нас растет, и с распространением вируса, думаю, что уже не осталось людей, которые все еще считают, что COVID-19 – это миф", - написал Хахалеишвили.

По словам градоначальника, сегодня больше всего нужно соблюдать рекомендации, чтобы остановить инфекцию. Он обратился к общественности с просьбой учитывать призывы специалистов носить маску, соблюдать соцдистанцию, без особой необходимости не выходить на улицу, не устраивать собрания.

"Без этих правил невозможно одержать победу над коронавирусом", - отметил Хахалеишвили.

В Грузии бушует вторая волна коронавируса – ежедневно фиксируется более четырех тысяч новых случаев. По данным на 27 ноября, с начала пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии превысило 118 тысяч человек, более 1 100 пациентов скончались.

В стране уже действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время. С завтрашнего дня в масштабе всей стране остановят муниципальный и междугородний транспорт, передвигаться можно будет только на собственном авто и такси.