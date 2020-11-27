18:28 27 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9466
  • 100 RUB4.3828
  • USD3.3137
Поиск
Мэр Кутаиси Иосеб Хахалеишвили

Новоизбранный мэр Кутаиси заразился коронавирусом

photo: Ioseb Khakhaleishvili / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (279)
5300
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1b/250182754.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201127/250182807/Novoizbrannyy-mer-Kutaisi-zarazilsya-koronavirusom.html

Градоначальник призвал общественность следовать призывам специалистов - носить маски, соблюдать соцдистанцию, без особой необходимости не выходить на улицу и не устраивать собраний

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Новоизбранный мэр Кутаиси (регион Имерети) Иосеб Хахалеишвили заразился коронавирусом, об этом он написал на собственной странице в Facebook.

Парламент Грузии. Охранник у здания в маске
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Что можно, а что - нет? Власти Грузии пояснили, как будут действовать новые ограничения

"Друзья, мне тоже подтвердили коронавирус, и я уже нахожусь в самоизоляции. Мы все соглашаемся, что коронавирус – это один из сложных и опасных вызовов сейчас как для всего мира, так и для нашей страны. Масштабы его распространения, к сожалению, все еще большие. Ответственность каждого из нас растет, и с распространением вируса, думаю, что уже не осталось людей, которые все еще считают, что COVID-19 – это миф", - написал Хахалеишвили.

По словам градоначальника, сегодня больше всего нужно соблюдать рекомендации, чтобы остановить инфекцию. Он обратился к общественности с просьбой учитывать призывы специалистов носить маску, соблюдать соцдистанцию, без особой необходимости не выходить на улицу, не устраивать собрания.

"Без этих правил невозможно одержать победу над коронавирусом", - отметил Хахалеишвили.

В Грузии бушует вторая волна коронавируса – ежедневно фиксируется более четырех тысяч новых случаев. По данным на 27 ноября, с начала пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии превысило 118 тысяч человек, более 1 100 пациентов скончались.

В стране уже действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время. С завтрашнего дня в масштабе всей стране остановят муниципальный и междугородний транспорт, передвигаться можно будет только на собственном авто и такси. 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (279)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок из серии Birth Undisturbed британского фотографа Natalie Lennard, ставший ND Photographer of the Year конкурса ND Awards 2020
Рождение человека и Спящие воды: победители конкурса ND Аwards 2020
Успеть все: Тбилиси превратился в одну большую пробку перед введением ограничений - видео
Коллапс на дорогах: Тбилиси превратился в одну большую пробку - видео
Как изменились цены в Грузии
Как изменились цены в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться