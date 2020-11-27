"Действуй против насилия" - новая кампания стартовала в Грузии

Семейное насилие остается одной из главных проблем в Грузии и продолжает входить в пятерку наиболее часто совершаемых преступлений в стране

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Все жертвы и потенциальные жертвы домашнего насилия в Грузии могут получить нужную помощь и поддержку от государства, говорится в сообщении Агентства государственной заботы и помощи жертвам и пострадавшим от треффикинга.

Агентство присоединилось к 16-дневной кампании против гендерного насилия. По информации Агентства, несмотря на кризис в стране, возникший из-за пандемии коронавируса, борьба с насилием в отношении женщин и домашним насилием остается приоритетом для государства. И для эффективного решения проблемы очень важно и необходимо единство государства и общества - активная поддержка каждого гражданина.

В настоящее время на базе Агентства государственной помощи действует пять кризисных Центров по всей стране. Получить детальную информацию о работе этих заведений можно по телефону горячей линии 116 006. Консультации по телефону по вопросам насилия доступны круглосуточно, на 8 языках, включая грузинский. Звонок бесплатный, а анонимность гарантирована.

Получить услуги кризисных центров могут жертвы и предполагаемые жертвы семейного насилия и насилия над женщинами, треффикинга и насилия сексуального характера.

Всем пострадавшим и жертвам насилия Центры обеспечат психолого-социальную реабилитацию, предоставят медуслуги, правовую помощь, в случае необходимости, услуги переводчика, и т.д.

Что касается предполагаемых жертв насилия, Центр предоставит им временное жилье, услуги психолога, первичную и неотложную медицинскую помощь, правовую помощь, переводчика и т.д.

Адреса кризисных центров:

* Тбилиси, ул. Будапешти №28

* Кутаиси, ул. Думбадзе № 59-61

* Гори, ул. Барнова №9а

* Марнеули, ул. Руставели №41

* Озургети, ул. Грибоедова №21

Семейное насилие остается одной из главных проблем в Грузии и продолжает входить в пятерку наиболее часто совершаемых преступлений в стране. За девять месяцев 2020 года в стране было 4 138 случаев семейного насилия. Основная часть жертв насилия женщины в возрасте от 25 до 44 лет. С начала года от семейного насилия погибли 19 женщин.

17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила дату 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Хотя женские неправительственные организации отмечают эту дату с 1981 года. В этот день в 1960 году по приказу правителя Доминиканской Республики Рафаэля Трухильо были жестоко убиты три сестры Мирабаль, которые являлись видными политическими деятелями Республики.