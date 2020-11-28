Новые ограничения вступили в силу в Грузии с 28 ноября

ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Ужесточение и расширение ограничений в Грузии, введенных властями из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, вступили в силу с субботы, 28 ноября и будут действовать до 31 января 2021 года.

С сегодняшнего дня по всей стране ограничивается:

- передвижение как пешеходов, так и транспортных средств с 21:00 до 05:00. Исключение составляют канун Нового года – 31 декабря и канун Рождества – 6 января;

- регулярные междугородние пассажирские перевозки микроавтобусами, автобусами (транспортными средствами категорий М2 и М3), а также по железной дороге (за исключением служебных перевозок). Нет ограничений на передвижение легковыми автомобилями (такси);

- рестораны и объекты питания полностью переходят на службу доставки: "takeaway" (заказ на вынос), "драйв" (вывоз на автомобиле), "деливер" (доставка курьером),

- временно приостанавливается работа фитнес-залов и бассейнов,

- проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий разрешается только онлайн,

- деятельность спортивных, художественных и культурных кружков и студий.

В больших городах – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди, Телави и на горнолыжных курортах в Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местия дополнительно вводятся следующие ограничения:

- прекращает работу общественный транспорт,

- торговые объекты (кроме объектов розничной торговли продуктами питания/кормами для животных, продуктами животного и растительного происхождения, бытовой химией и средствами гигиены, ветеринарными препаратами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и саженцами, киоски, торгующие прессой) работают дистанционно;

- ярмарки и рынки как закрытого, так и открытого типа временно закрываются. Аграрные рынки продолжают функционировать;

- школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения ( кроме медицинских) полностью переведены на дистанционное обучение;

- прекращают работу частные и государственные детские сады,

- остановлена работа горнолыжных трасс и подъемников,

- гостиницы горнолыжных курортов переделаны в ковид-гостиницы.

При этом разрешается работа ресторанов/баров/кафе, тренажерных залов и бассейнов в отелях исключительно для своих постояльцев.

В связи с новогодними праздниками 24 декабря - 2 января ограничения снимаются, то есть по всей стране возобновят работу торговые центры, рынки и ярмарки как открытого, так и закрытого типа. Будет восстановлена работа городского и междугороднего транспорта.

Ну а с 3 января по 15 января по всей стране объявлены выходные дни и возобновляются все действующие ограничения.

В стране уже действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Грузия переживает вторую волну коронавируса – ежедневно фиксируется несколько тысяч новых случаев. С начала пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии превысило 120 тысяч человек, более 1 100 пациентов скончались.