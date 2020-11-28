12:35 28 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9545
  • 100 RUB4.3692
  • USD3.3164
Поиск
Вид на старый Тбилиси - закрытые туристические компании и торговые объекты

Новые ограничения вступили в силу в Грузии с 28 ноября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (284)
195013
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201128/250186240/Novye-ogranicheniya-vstupili-v-silu-v-Gruzii-s-28-noyabrya.html

Грузия переживает вторую волну коронавируса – ежедневно фиксируется несколько тысяч новых случаев заражения

ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Ужесточение и расширение ограничений в Грузии, введенных властями из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, вступили в силу с субботы, 28 ноября и будут действовать до 31 января 2021 года.

С сегодняшнего дня по всей стране ограничивается:

- передвижение как пешеходов, так и транспортных средств с 21:00 до 05:00. Исключение составляют канун Нового года – 31 декабря и канун Рождества – 6 января;

Рестораны и кафе. Коронавирус вызвал кризис в туристическом и ресторанном бизнесе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Бизнес-ассоциация Грузии с пониманием относится к новому локдауну

- регулярные междугородние пассажирские перевозки микроавтобусами, автобусами (транспортными средствами категорий М2 и М3), а также по железной дороге (за исключением служебных перевозок). Нет ограничений на передвижение легковыми автомобилями (такси);

- рестораны и объекты питания полностью переходят на службу доставки: "takeaway" (заказ на вынос), "драйв" (вывоз на автомобиле), "деливер" (доставка курьером),

- временно приостанавливается работа фитнес-залов и бассейнов,

Закрытые кафе и рестораны в старом городе - кризис во время эпидемии коронавируса
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Вице-премьер Грузии: выдача компенсаций потерявшим работу зависит от бизнеса

- проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий разрешается только онлайн,

- деятельность спортивных, художественных и культурных кружков и студий.

В больших городах – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди, Телави и на горнолыжных курортах в Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местия дополнительно вводятся следующие ограничения:

- прекращает работу общественный транспорт,

Тбилиси, Мейдан - площадь Вахтанга Горгасали. Пустые улицы, туристов нет
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Минфин: ограничения отразятся на экономических показателях Грузии

- торговые объекты (кроме объектов розничной торговли продуктами питания/кормами для животных, продуктами животного и растительного происхождения, бытовой химией и средствами гигиены, ветеринарными препаратами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и саженцами, киоски, торгующие прессой) работают дистанционно;

- ярмарки и рынки как закрытого, так и открытого типа временно закрываются. Аграрные рынки продолжают функционировать;

- школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения ( кроме медицинских) полностью переведены на дистанционное обучение;

- прекращают работу частные и государственные детские сады,

Тестирование на коронавирус COVID-19 в столице Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Полный список новых ограничений в Грузии: что можно и чего нельзя

- остановлена работа горнолыжных трасс и подъемников,

- гостиницы горнолыжных курортов переделаны в ковид-гостиницы.

При этом разрешается работа ресторанов/баров/кафе, тренажерных залов и бассейнов в отелях исключительно для своих постояльцев.

В связи с новогодними праздниками 24 декабря - 2 января ограничения снимаются, то есть по всей стране возобновят работу торговые центры, рынки и ярмарки как открытого, так и закрытого типа. Будет восстановлена работа городского и междугороднего транспорта.

Закрытые кафе и рестораны в квартале Новый Тифлис в Тбилиси. Туристов нигде не видно. В Грузии борются с коронавирусом
© Sputnik / STRINGER
О чем пишут грузинские газеты: ограничения в Грузии могут продлить до лета?

Ну а с 3 января по 15 января по всей стране объявлены выходные дни и возобновляются все действующие ограничения.

В стране уже действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Грузия переживает вторую волну коронавируса – ежедневно фиксируется несколько тысяч новых случаев. С начала пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии превысило 120 тысяч человек, более 1 100 пациентов скончались.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (284)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Болельщики во время скорби по Диего Марадоне в Аргентине
Прощай, легенда: Мир скорбит по Диего Марадоне - фото
Грузия и новые ограничения: что думает население? - видео
Грузия и новые ограничения: что думает население? - видео
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться