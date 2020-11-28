В Грузии за сутки выявлено 4 472 новых случая коронавируса

Суточный показатель инфицирования COVID-19 в стране приближается к критической отметке, вместе с тем растет число вылечившихся от коронавируса

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 472. Скончались 34 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 127 942 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 4 058 человек, с начала пандемии вылечились 106 328 пациентов. Скончались – 1 195.

В карантине в данное время находятся 2 076 человек, в стационарах – 6 286, в ковид-гостиницах – 3 844.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.