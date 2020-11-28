12:35 28 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9545
  • 100 RUB4.3692
  • USD3.3164
Поиск
Эпидемия коронавируса - девушки на мосту Мира в масках

В Грузии за сутки выявлено 4 472 новых случая коронавируса

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (284)
57820
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1c/250186630.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201128/250187194/V-Gruzii-za-sutki-vyyavleno-4-472-novykh-sluchaya-koronavirusa.html

Суточный показатель инфицирования COVID-19 в стране приближается к критической отметке, вместе с тем растет число вылечившихся от коронавируса

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 472. Скончались 34 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 127 942 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 4 058 человек, с начала пандемии вылечились 106 328 пациентов. Скончались – 1 195.

В карантине в данное время находятся 2 076 человек, в стационарах – 6 286, в ковид-гостиницах – 3 844.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (284)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Болельщики во время скорби по Диего Марадоне в Аргентине
Прощай, легенда: Мир скорбит по Диего Марадоне - фото
Грузия и новые ограничения: что думает население? - видео
Грузия и новые ограничения: что думает население? - видео
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться