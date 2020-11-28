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Охранный периметр тюрьмы, архивное фото

Ограничения в Грузии добрались и до тюрем: свидания теперь запрещены

© photo: Sputnik / Ivan Rudnev
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (286)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201128/250190376/Ogranicheniya-v-Gruzii-dobralis-i-do-tyurem-svidaniya-teper-zaprescheny.html

Помимо запрета на свидания, до 28 декабря заключенным в тюрьмах также будет запрещено отправлять посылки

ТБИЛИСИ, 28 ноя - Sputnik. На фоне вступивших в силу ограничений из-за пандемии коронавируса в грузинских тюрьмах до 1 января ввели запрет на краткосрочные свидания, говорится в сообщении на сайте Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.

Вид на старый Тбилиси - закрытые туристические компании и торговые объекты
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Новые ограничения вступили в силу в Грузии с 28 ноября

Помимо запрета на свидания, до 28 декабря заключенным также будет запрещено отправлять посылки.

Целью такого строгого решения является предотвращение распространения коронавируса в грузинских тюрьмах. На данном этапе в них действую усиленные меры безопасности: заключенные перед попаданием в тюрьму проходят тестирование на коронавирус и обязательный карантин, а сотрудники тюрьмы переведены на казарменное положение.

Из-за пандемии коронавируса в Грузии с 28 ноября введены жесткие ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, школы и университеты перешли на дистанционный режим работы. В стране сохраняется всеобщий массовый режим.

Ограничения, по уверению эпидемиологов, были приняты, чтобы сохранить число заболевших на уровне 3-4 тысяч в день и добиться снижения их числа. Между тем, на сегодняшний день коронавирусом в Грузии в активной фазе болеет более 20 тысяч человек, общее число же выявленных случаев превысило отметку 125 тысяч.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (286)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019


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