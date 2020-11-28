Ограничения в Грузии добрались и до тюрем: свидания теперь запрещены

Помимо запрета на свидания, до 28 декабря заключенным в тюрьмах также будет запрещено отправлять посылки

ТБИЛИСИ, 28 ноя - Sputnik. На фоне вступивших в силу ограничений из-за пандемии коронавируса в грузинских тюрьмах до 1 января ввели запрет на краткосрочные свидания, говорится в сообщении на сайте Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.

Помимо запрета на свидания, до 28 декабря заключенным также будет запрещено отправлять посылки.

Целью такого строгого решения является предотвращение распространения коронавируса в грузинских тюрьмах. На данном этапе в них действую усиленные меры безопасности: заключенные перед попаданием в тюрьму проходят тестирование на коронавирус и обязательный карантин, а сотрудники тюрьмы переведены на казарменное положение.

Из-за пандемии коронавируса в Грузии с 28 ноября введены жесткие ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, школы и университеты перешли на дистанционный режим работы. В стране сохраняется всеобщий массовый режим.

Ограничения, по уверению эпидемиологов, были приняты, чтобы сохранить число заболевших на уровне 3-4 тысяч в день и добиться снижения их числа. Между тем, на сегодняшний день коронавирусом в Грузии в активной фазе болеет более 20 тысяч человек, общее число же выявленных случаев превысило отметку 125 тысяч.