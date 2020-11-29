Состояние 85-летнего артиста оценивается как довольно тяжелое, наблюдается дыхательная недостаточность

ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. Известный грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и борется с COVID-19, сообщили Sputnik Грузия в Первой университетской клинике Тбилиси, куда актера доставили накануне вечером.

По словам директора клиники Левана Ратиани, состояние 85-летнего пациента расценивается как тяжелое.

"Его состояние довольно тяжелое, наблюдается дыхательная недостаточность, и он переведен на искусственное дыхание", - сказал Леван Ратиани.

85-летний Кахи Кавсадзе отпраздновал юбилей 5 июня. На протяжении десятилетий он является ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные постановки, более 80 фильмов.

Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо".

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