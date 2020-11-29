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Число выявленных в Грузии случаев коронавируса превысило 130 тысяч

© photo: Sputnik / Miho Neiman
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (289)
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За последние 24 часа ковид-клиники покинул 3 721 человек, с начала пандемии вылечились 110 049 пациентов

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 426. Скончались 35 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 132 368 случаев заражения.

Пандемия коронавируса COVID 19 - ПЦР тестирование в Техасе, США
© REUTERS / IVAN PIERRE AGUIRRE
В мире за сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19 и смертей от него

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинул 3 721 человек, с начала пандемии вылечились 110 049 пациентов. Скончались – 1 230.

В карантине в настоящее время находятся 2 033 человека, в стационарах – 6 373, в ковид-гостиницах – 3 945.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (289)


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