Число выявленных в Грузии случаев коронавируса превысило 130 тысяч

За последние 24 часа ковид-клиники покинул 3 721 человек, с начала пандемии вылечились 110 049 пациентов

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 426. Скончались 35 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 132 368 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинул 3 721 человек, с начала пандемии вылечились 110 049 пациентов. Скончались – 1 230.

В карантине в настоящее время находятся 2 033 человека, в стационарах – 6 373, в ковид-гостиницах – 3 945.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.