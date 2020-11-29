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Ковид-география Грузии: в Тбилиси выявили почти половину новых случаев по стране

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (292)
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На сегодняшний день число активных случаев составляет 21 063, из них 6 373 пациента проходят лечение в больницах

ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. Из 4426 новых случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных за минувшие сутки в Грузии, 1802 были выявлены в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

За последние 24 часа в Грузии скончались 35 человек, инфицированных коронавирусом.

Ковид-география по регионам выглядит следующим образом:

Регион Количество новых случаев
Тбилиси 1 802
Имерети 637
Аджария 554
Самегрело - Земо Сванети 400
Квемо Картли 268
Шида Картли 258
Кахети 219
Гурия 119
Мцхета-Мтианети 108
Самцхе-Джавахети 50
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 11

 

На сегодняшний день число активных случаев составляет 21 063. Из них 6 373 пациента проходят лечение в больницах, 10 745 лечатся на дому, а 3 945 в ковид-гостиницах. 943 пациента находятся в критическом состоянии, из которых 367 подключены к аппаратам ИВЛ.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 132 тысяч случаев, скончалось более 1 200 человек, из них 35 за последние 24 часа.

Чтобы сдержать рост числа заболевших, с 28 ноября в Грузии введен ряд ограничений. Самые серьезные ограничения введены в больших городах страны, где остановлен городской транспорт, прекратили работу торговые центры, вещевые рынки, закрылись спортзалы и бассейны.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (292)


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