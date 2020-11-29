Ковид-география Грузии: в Тбилиси выявили почти половину новых случаев по стране

На сегодняшний день число активных случаев составляет 21 063, из них 6 373 пациента проходят лечение в больницах

ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. Из 4426 новых случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных за минувшие сутки в Грузии, 1802 были выявлены в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

За последние 24 часа в Грузии скончались 35 человек, инфицированных коронавирусом.

Ковид-география по регионам выглядит следующим образом:

Регион Количество новых случаев Тбилиси 1 802 Имерети 637 Аджария 554 Самегрело - Земо Сванети 400 Квемо Картли 268 Шида Картли 258 Кахети 219 Гурия 119 Мцхета-Мтианети 108 Самцхе-Джавахети 50 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 11

На сегодняшний день число активных случаев составляет 21 063. Из них 6 373 пациента проходят лечение в больницах, 10 745 лечатся на дому, а 3 945 в ковид-гостиницах. 943 пациента находятся в критическом состоянии, из которых 367 подключены к аппаратам ИВЛ.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 132 тысяч случаев, скончалось более 1 200 человек, из них 35 за последние 24 часа.

Чтобы сдержать рост числа заболевших, с 28 ноября в Грузии введен ряд ограничений. Самые серьезные ограничения введены в больших городах страны, где остановлен городской транспорт, прекратили работу торговые центры, вещевые рынки, закрылись спортзалы и бассейны.