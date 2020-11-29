Ковид-география Грузии: в Тбилиси выявили почти половину новых случаев по стране

ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. Из 4426 новых случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных за минувшие сутки в Грузии, 1802 были выявлены в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
За последние 24 часа в Грузии скончались 35 человек, инфицированных коронавирусом.
Ковид-география по регионам выглядит следующим образом:
|Регион
|Количество новых случаев
|Тбилиси
|1 802
|Имерети
|637
|Аджария
|554
|Самегрело - Земо Сванети
|400
|Квемо Картли
|268
|Шида Картли
|258
|Кахети
|219
|Гурия
|119
|Мцхета-Мтианети
|108
|Самцхе-Джавахети
|50
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|11
На сегодняшний день число активных случаев составляет 21 063. Из них 6 373 пациента проходят лечение в больницах, 10 745 лечатся на дому, а 3 945 в ковид-гостиницах. 943 пациента находятся в критическом состоянии, из которых 367 подключены к аппаратам ИВЛ.
Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 132 тысяч случаев, скончалось более 1 200 человек, из них 35 за последние 24 часа.
Чтобы сдержать рост числа заболевших, с 28 ноября в Грузии введен ряд ограничений. Самые серьезные ограничения введены в больших городах страны, где остановлен городской транспорт, прекратили работу торговые центры, вещевые рынки, закрылись спортзалы и бассейны.