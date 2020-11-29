Состояние актера Кахи Кавсадзе стабилизировалось

После стабилизации состояния 85-летнего артиста отключили от аппарата искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. Состояние известного грузинского актера Кахи Кавсадзе, которого накануне в тяжелом состоянии доставили в Первую университетскую клинику Тбилиси с диагнозом COVID-19, стабилизировалось, сообщил брат актера Имери Кавсадзе.

"Состояние стабильное. Он не подключен к аппарату искусственного дыхания. Все под контролем. Он просто находится под наблюдением. Все будет хорошо, все нормально", - сказал Имери Кавсадзе в эфире телеканала TV Pitveli.

По его словам, у актера выявлен COVID-19.

Кахи Кавсадзе был госпитализирован в Первую университетскую клинику накануне вечером.

Как сообщил ранее директор клиники Леван Ратиани, пациент поступил в тяжелом состоянии и возникла необходимость подключить его к аппарату ИВЛ.

85-летний Кахи Кавсадзе отпраздновал юбилей 5 июня. На протяжении десятилетий он является ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные постановки, более 80 фильмов.

Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо".

В 2011 году режиссёр Нана Джанелидзе сняла документальный фильм "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"