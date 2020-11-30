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Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок на рынке

Инспекция труда проверила более пяти тысяч объектов на соблюдение карантина

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (294)
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В основном за несоблюдения правил изоляции и карантина штрафовались рестораны и ночные клубы, а также фитнес-залы

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. В результате проверки Инспекцией труда объектов на соблюдение постановления о требованиях "Правил изоляции и карантина", введенного в период пандемии, было оштрафовано два, приостановлена деятельность 2309, а предупреждение получили 2 738 объектов, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.

Согласно распространенной информации, одним из нарушителей оказался объект "Реформер фитнес" в Батуми, который, несмотря на штраф в 10 тысяч лари, продолжил работу и активную экономическую деятельность. Инспекция труда проинформировала МВД о факте повторных нарушений ООО "Онлайн Мэджик" (так называемый "Реформер фитнес") и объект пришлось закрыть.

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© Sputnik / Shota Nozadze
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Помимо "Реформер фитнес", на 10 тысяч лари был оштрафован ресторан ООО "Диана", который также расположен в Батуми ( более известный как "Ковчег").

Проверке подверглись и ночные клубы Тбилиси. В результате ревизии был закрыт объект ООО "Да Хаус Рекорд " ранее оштрафованный на 10 тысяч лари, который продолжал экономическую деятельность.

Как и в случае с батумскими объектами, о случившемся сообщили в МВД.

С начала сентября эпидемиологическая ситуация в Грузии резко ухудшилась. Суточный прирост инфицированных превысил 4 тысячи человек. По официальным данным, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у более чем 132 тысяч человек. Выздоровели более 110 пациентов, 1230 человек скончались.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (294)


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