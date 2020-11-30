07:45 30 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9545
  • 100 RUB4.3692
  • USD3.3164
Поиск
Здание Агентства обслуживания МВД Грузии в Рустави, где ведутся регистрация и постановка на учет автомобилей, а также прием экзаменов и выдача водительских прав

МВД Грузии приостановило проведение экзаменов на водительские права

© Sputnik / Levan Avlabreli
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (294)
18 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201130/250201282/MVD-Gruzii-priostanovilo-provedenie-ekzamenov-na-voditelskie-prava.html

Граждан Грузии настоятельно просят воздержаться от обращения в Агентство обслуживания МВД без крайней необходимости

ТБИЛИСИ, 30 ноя - Sputnik. В связи с введением в стране новых ограничений из-за сложной эпидемиологической ситуации, жители Грузии, начиная с 30 ноября, временно не смогут сдать экзамены на получение водительских прав, говорится в заявлении Агентства обслуживания МВД Грузии.

Исключение составляют лишь те граждане, у которых сдача экзамена была запланирована заранее и те, кто сдает экзамен для восстановления водительских прав. Воспользоваться услугами сервиса они смогут в любой день, кроме субботы и воскресенья.

Вид на старый Тбилиси - закрытые туристические компании и торговые объекты
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Новые ограничения вступили в силу в Грузии с 28 ноября

Кроме того, Агентство обслуживания приостановило процедуру регистрации огнестрельного оружия.

С 30 ноября также ограничивается процедура осмотра механических транспортных средств за пределами филиалов Агентства, за исключением зоны официального представителя компании - производителя транспортного средства, а также на территории таможенного склада.

Временно не смогут обслуживать посетителей филиалы Агентства в Ахалкалаки (Самцхе-Джавахети) и Амбролаури (Рача –Лечхуми и Квемо Сванети).

Нужно также учесть, что обращаться в Агентство обслуживания по вопросам процедуры растаможки, реэкспорта, экспорта и регистрации транспортных средств можно по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Также в эти дни можно будет получить необходимые справки, пройдя предварительную онлайн-регистрацию на сайте Агентства.

Закрытые кафе и рестораны в квартале Новый Тифлис в Тбилиси. Туристов нигде не видно. В Грузии борются с коронавирусом
© Sputnik / STRINGER
О чем пишут грузинские газеты: ограничения в Грузии могут продлить до лета?

При этом, жителей Грузии настоятельно просят воздержаться от обращения в Агентство без крайней необходимости.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 132 тысяч случаев, скончалось более 1 200 человек, из них 35 за последние 24 часа.

Чтобы сдержать рост числа заболевших с 28 ноября в Грузии введен ряд ограничений. Самые серьезные ограничения введены в больших городах страны, где остановлен городской транспорт, прекратили работу торговые центры, вещевые рынки, закрылись спортзалы и бассейны.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (294)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисские дороги - пробка из автомобилей на улице Бараташвили в час пик
Последний день шоппинга или Очень черная пятница - фото
Вулкан Левотоло в Индонезии вновь начал проявлять активность
Вулкан Левотоло в Индонезии вновь начал проявлять активность
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться