МВД Грузии приостановило проведение экзаменов на водительские права

Граждан Грузии настоятельно просят воздержаться от обращения в Агентство обслуживания МВД без крайней необходимости

ТБИЛИСИ, 30 ноя - Sputnik. В связи с введением в стране новых ограничений из-за сложной эпидемиологической ситуации, жители Грузии, начиная с 30 ноября, временно не смогут сдать экзамены на получение водительских прав, говорится в заявлении Агентства обслуживания МВД Грузии.

Исключение составляют лишь те граждане, у которых сдача экзамена была запланирована заранее и те, кто сдает экзамен для восстановления водительских прав. Воспользоваться услугами сервиса они смогут в любой день, кроме субботы и воскресенья.

Кроме того, Агентство обслуживания приостановило процедуру регистрации огнестрельного оружия.

С 30 ноября также ограничивается процедура осмотра механических транспортных средств за пределами филиалов Агентства, за исключением зоны официального представителя компании - производителя транспортного средства, а также на территории таможенного склада.

Временно не смогут обслуживать посетителей филиалы Агентства в Ахалкалаки (Самцхе-Джавахети) и Амбролаури (Рача –Лечхуми и Квемо Сванети).

Нужно также учесть, что обращаться в Агентство обслуживания по вопросам процедуры растаможки, реэкспорта, экспорта и регистрации транспортных средств можно по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Также в эти дни можно будет получить необходимые справки, пройдя предварительную онлайн-регистрацию на сайте Агентства.

При этом, жителей Грузии настоятельно просят воздержаться от обращения в Агентство без крайней необходимости.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 132 тысяч случаев, скончалось более 1 200 человек, из них 35 за последние 24 часа.

Чтобы сдержать рост числа заболевших с 28 ноября в Грузии введен ряд ограничений. Самые серьезные ограничения введены в больших городах страны, где остановлен городской транспорт, прекратили работу торговые центры, вещевые рынки, закрылись спортзалы и бассейны.