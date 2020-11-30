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Тенгиз Церцвадзе

"Я был очень интересным пациентом" – Церцвадзе поборол коронавирус

photo: Tengiz Tsertsvadze / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (298)
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Помогло врачу переливание "ремдесивира". В Грузии этого лекарства пока нет, поэтому его медику прислали из-за рубежа

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Глава тбилисской инфекционной больницы, 72-летний Тенгиз Церцвадзе поборол коронавирус за две недели и уже вернулся к своей работе. Врача выписали из больницы накануне, 28 ноября.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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О положительном тесте на COVID-19 медика, который с начала пандемии очень активно включен в процесс борьбы с коронавирусом в Грузии, стало известно 17 ноября. Состояние здоровья Церцвадзе ухудшилось на шестой день после инфицирования и его госпитализировали с двусторонней ковид-пневмонией. Состояние осложнило сопутствующее хроническое заболевание – неходжкинская лимфома.

"Я для себя, как для врача, был очень интересным пациентом, – рассказал медик в своем первом интервью после выздоровления в эфире телекомпании Imedi. – С 16 ноября положение мое очень быстро ухудшилось. У меня была температура, сильная боль в горле, кашель и, что было ожидаемо из-за моего сопутствующего заболевания, резко ухудшились показатели моей иммунной системы. В четверг она достигла критического уровня. В тот же день я принял решение начать переливание "ремдесивира". К сожалению, его в Грузии пока нет и его мне прислали из-за рубежа. Возможно, "ремдесивир" не идеальный препарат, но лучшего не существует".

Церцвадзе также коснулся темы эпидемиологического положения в стране. По его словам, Грузия с определенными помехами, но справляется с существующей эпидситуацией. А обвинения в том, что система здравоохранения не была готова ко второй волне пандемии, по словам врача, ложь.

"Что значит система здравоохранения не была готова? Если бы для этого система здравоохранения не была готова, в этой ситуации, когда в Грузии за какие-то дни был зафиксирован самый высокий показатель новых случаев на сто миллионов населения, как бы мы справились с этим", – отметил Церцвадзе.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (298)


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