Десятки смертей и тысячи выздоровевших: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

Суточный показатель инфицирования COVID-19 в стране немного понизился – ранее этот показатель превышал 4 000

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 216, скончались 37 человек.

По данным правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 135 584 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 937 человек, с начала пандемии вылечились 113 986 пациентов. Скончались 1 267.

В карантине в данное время находятся 2 104 человека, в стационарах – 6 383, в ковид-гостиницах – 3 857.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.