11:59 30 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9545
  • 100 RUB4.3692
  • USD3.3164
Поиск
Эпидемия коронавируса. Жители столицы Грузии в масках с покупками у торгового центра

Десятки смертей и тысячи выздоровевших: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (298)
77320
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/07/249958495.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201130/250202285/Za-sutki-v-Gruzii-vyyavleno-3216-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

Суточный показатель инфицирования COVID-19 в стране немного понизился – ранее этот показатель превышал 4 000

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 216, скончались 37 человек.

Тенгиз Церцвадзе
photo: Tengiz Tsertsvadze / FB
"Я был очень интересным пациентом" – Церцвадзе поборол коронавирус

По данным правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 135 584 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 937 человек, с начала пандемии вылечились 113 986 пациентов. Скончались 1 267.

В карантине в данное время находятся 2 104 человека, в стационарах – 6 383, в ковид-гостиницах – 3 857.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (298)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисские дороги - пробка из автомобилей на улице Бараташвили в час пик
Последний день шоппинга или Очень черная пятница - фото
Вулкан Левотоло в Индонезии вновь начал проявлять активность
Вулкан Левотоло в Индонезии вновь начал проявлять активность
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться