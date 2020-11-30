Всемирный день домашних животных: Топ-5 питомцев грузинских звезд

Впервые идея этого праздника была озвучена еще в 1931 году, на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы во Флоренции

Домашние животные делают нашу жизнь лучше и счастливее. К примеру, давно признанный факт, что собаки положительно влияют на человека. Это называется канистерапия – метод лечения и реабилитации с использованием специально обученных собак.

К чему мы ведем? Сегодня, 30 ноября, во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных (World Day Pets). В связи с этим, Sputnik Грузия решил рассказать читателям о любимых собаках грузинских звезд.

Любимец Шорены Бегашвили

Грузинская красотка, телеведущая Шорена Бегашвили настолько любит своего карликового шпица по имени Сани, что даже устраивает ему дни рождения с вкусными тортами.

Двухлетний Сани часто появляется в Instagram Бегашвили и иногда даже в рекламных постах. В общем, Сани – неотъемлемая часть жизни грузинской дивы.

Трогательный друг Меладзе

Валерий Меладзе однажды выложил фотографию в свой Instagram, написав, что просто шел в ателье, но получилось так, что вышел он из зоомагазина, да еще и с собакой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

"Увидел в витрине малыша, сердце дрогнуло. Душа запела!!!" – сказал Меладзе. Что это, если не любовь с первого взгляда? Теперь песик часть большой семьи грузинского артиста.

"Зверинец" Тины Канделаки

Оказывается, российская бизнесвумен грузинского происхождения Тина Канделаки с самого начала относилась с особой теплотой к животным. У нее были и собаки, и индоутята, и даже нутрии. Этой историей Канделаки поделилась со своими подписчиками на Instagram-странице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

Сейчас в большом доме Тины живут три собаки – овчарки Франц и Бега, и недавний член семьи – бельгийская овчарка по имени Винсент, которого выбирал Леонтий, сын Канделаки.

"Дети" Майи Асатиани

У грузинской телеведущей Майи Асатиани целых три собаки дома. Одна из них – сибирский хаски Дуди, которого Асатиани когда-то подарила своей покойной дочери Нуце.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от maia asatiani (@maia.assatiani)

Теперь пес напоминает Майе о дочери. Майя ухаживает за своими домашними питомцами, как за детьми, делает все, чтобы они чувствовали себя прекрасно.

Пополнение Кети Топурия

Кети Топурия в шутку называла себя бабушкой, когда у ее дочери появился щенок чихуахуа по кличке Мини, ведь Оливия называла себя мамой питомца. Но недавно Кети выложила фотографию, так называемый, "тройной выстрел", где она показала беременную себя, своего уже мужа Льва Деньгова и нового члена семьи – щенка бигля, которого она держала на руках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

В завершении один приятный бонус: это, конечно, не грузинская звезда, но это Данила Козловский и он – хозяин грузинской собаки. Эту трогательная история произошла с российским актером и режиссером в Грузии на Новый год.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Danila Kozlovsky (@danilakozlovsky)

Козловский вместе с Ольгой Зуевой были в Казбеги, и направлялись в горы, когда по дороге буквально за несколько часов до Нового года, встретили на трассе дворняжку. Решили ее взять, чтобы потом отдать в добрые руки, но так полюбили ее, что оставили себе.

Актер рассказывал, что назвал собаку Грузией, сокращенно Груша. "Это невероятно чуткая, преданная, нежная и добрая собака. Это лучше, чем модный, очаровательный лабрадор. P. S. Нашу собаку зовут Грузия, сокращенно – Груша. Она космос", – писал актер.