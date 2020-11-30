Палатки, киоски, протесты: что происходит у Дома правительства Аджарии?

Противостояние между участниками акции протеста и полицией началось после того, как несколько активистов и депутат Верховного совета Аджарии Элгуджа Багратиони попытались войти в здание

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Ситуация у здания Дома правительства Аджарии в Батуми стала напряженной – участники акции протеста попытались оказать противостояние полиции и ворваться в здание, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Бессрочная протестная акция продолжается в Батуми с 8 ноября. Ее участники требуют проведения новых выборов, смены избирательной администрации и освобождения политических заключенных. У Дома правительства Аджарии установлены палатки.

С утра понедельника у Дома правительства Аджарии было шумно. На месте находились лидеры "Единого национального движения" и их сторонники. Противостояние между участниками акции протеста и полицией началось после того, как несколько активистов и депутат Верховного совета Аджарии Элгуджа Багратиони попытались войти в здание. Однако этому помещала полиция. По словам активистов, они хотели встретиться с председателем Аджарской АР Торнике Рижвадзе для решения проблем населения Цихисдхири (курортный поселок близ Батуми).

"Здесь собрались жители Цихисдзири, в том числе член Сакребуло Цихисдзири, мажоритарный депутат, который интересовался проблемой водоснабжения – она уже несколько месяцев беспокоит население. Так как он не смог встретиться (с Рижвадзе – примеч. Sputnik) и выяснить проблему, то меня, как депутата Верховного совета, попросили использовать данное мне законом право и войти к председателю правительства", – сказал Багратиони журналистам.

"Постоянная акция продолжается. Граждане хотели войти в здание правительства и встретиться с председателем правительства. Член Верховного совета Элгуджа Багратиони тоже находится на месте, но его не пускают", – заявил член оппозиционной партии "Единое национальное движение", экс-председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе.

Ранее лидеры оппозиции объявили, что намерены заняться решением социально-экономических вопросов. В воскресенье протестующие установили у Дома правительства Аджарии переносной торговый киоск и пообещали собравшимся устроить целый квартал неповиновения новым ограничениям, введенным властями из-за вспышки коронавируса.

В течение дня участники акции намерены принести на месте еще несколько киосков: они намерены устроить уличную торговлю и призывают местных жителей прийти на место.

В воскресенье лидеры оппозиции также заявили о создании так называемой "Народной мэрии", которая будет помогать горожанам с решением самых разных проблем – от незаконного строительства до социальных вопросов.