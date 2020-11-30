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Эпидемия коронавируса - уличная торговля. Прохожие и продавцы в масках

"Нам говорят: умирайте с голоду" – в Рустави протестуют уличные торговцы

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (301)
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Sputnik Грузия
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Торговцы держали плакаты с надписью "Ковид не убивает, а голод и невнимательность – да"

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Уличные торговцы в городе Рустави (в 30 км от Тбилиси) перекрыли дорогу, требуя разрешить им возобновить свою деятельность.

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Торговцы так называемого "Стамбульского рынка" просят помощи у государства. По их словам, они лишены единственного дохода и из-за пандемии больше не могут работать и содержать семьи. Протестующие требуют разрешить им торговлю или же выплатить им денежную помощь.

Торговцы держали плакаты с надписью "Ковид не убивает, а голод и невнимательность – да".

"Нам говорят: два месяца сидите дома и умирайте с голоду. Я не могу сидеть дома, у меня ребенок, и я должна его содержать. Пусть разрешат мне работать до Нового Года в открытом пространстве, буду соблюдать дистанцию, лишь бы принести что-то домой. Они нас за людей не считают, не обращают внимания… Если я не буду работать, умру с голоду", – сказала одна из участниц акции.

К месту акции прибыл мэр Рустави Ираклий Табагуа. По его словам, у них нет права торговать из-за эпидемии и новых ограничений, и все торговцы были предупреждены об этом.

Тенгиз Церцвадзе
photo: Tengiz Tsertsvadze / FB
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В свою очередь, торговцы не собираются прекращать протест пока их требования не будут выполнены.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. 

Чтобы сдержать рост числа заболевших с 28 ноября в Грузии введен ряд ограничений. Самые серьезные ограничения введены в больших городах страны, в том числе Рустави, где остановлен городской транспорт, прекратили работу торговые центры, вещевые рынки, закрылись спортзалы и бассейны.

В частности, торговые объекты в больших городах страны работают дистанционно. Исключение составляют объекты розничной торговли продуктами питания/кормами для животных, продуктами животного и растительного происхождения, бытовой химией и средствами гигиены, ветеринарными препаратами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и саженцами, киоски, торгующие прессой.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (301)


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