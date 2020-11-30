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Бера Иванишвили с женой и сыном

Внуку Бидзины Иванишвили исполнился год – родители поделились кадрами с праздника

photo: Bera / FB
Общество
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Темы:
Светская хроника (384)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/08/0d/249201599.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201130/250205406/Vnuku-Bidziny-Ivanishvili-ispolnilsya-god---roditeli-podelilis-kadrami-s-prazdnika.html

В честь дня рождения малышу украсили комнату разноцветными шарами, а на праздничном трехэтажном торте изобразили знаменитую сцену из мультфильма "Король лев"

ТБИЛИСИ, 30 ноя - Sputnik. Известный грузинский исполнитель, сын миллиардера и основателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили Бера Иванишвили вместе со своей супругой отпраздновали первый день рождения своего сына Беруки – малышу исполнился годик.

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Бера и Нанука выложили видео в ТикТок с кадрами со дня рождения, где показали годовалого Беруку. В честь дня рождения для него украсили комнату разноцветными шарами, а на праздничном трехэтажном торте была изображена знаменитая сцена из мультфильма "Король лев".

 

​Множество поздравлений в адрес родителей поступают на трех языках: грузинском, русском и английском. Один из русских пользователей отметил, что мальчик похож на папу, на что Бера ответил: "Спасибо, очень рад это слышать".

Видео с Берукой набрало более 102 тысяч лайков и более 500 тысяч просмотров. К слову, звездная грузинская пара очень популярна на ТикТоке – их видео набирают по миллиону просмотров, а то и больше.

Бера вместе с женой Нанукой одними из первых грузинских знаменитостей обратили внимание на социальную сеть TikTok и пообещали поклонникам часто баловать их новыми развлекательными клипами. Число подписчиков Беры и Нануки увеличивается с каждым днем. На данный момент на их странице 4,5 миллиона подписчиков.

Темы:
Светская хроника (384)


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