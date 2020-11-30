"Это пик" - Гамкрелидзе о ситуации с COVID в Грузии

Главный эпидемиолог страны сказал, что вскоре в Грузию доставят препарат от коронавируса "Ремдесивир", однако его можно будет использовать только в клинике и по назначению врача

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Грузия вошла в пик второй волны COVID-19 - ежедневно в стране выявляют по три-четыре тысячи новых случаев коронавируса, заявил глава Национального центра по цонтролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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"Мы вошли в пик, каждый день у нас 3-4 тысячи случаев. То, что сегодня у нас 3 216 случаев означает, что в субботу-воскресенье было сделано меньше тестов", - отметил Гамкрелидзе.

Сколько продлится пик, зависит от нескольких факторов, в том числе от того, насколько хорошо население будет соблюдать установленные ограничения и правила.

"Мы думаем, что, возможно, случаи немного еще возрастут, но мы должны остаться приблизительно в таких рамках", - сказал эпидемиолог.

Амиран Гамкрелидзе оценил эпидположение Грузии, как сложное, но управляемое. Показатель смертности вне стационара один из самых низких в мире, подчеркнул Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны также отметил, что Минздрав Грузии уже оформил соглашение с одной из ведущих компаний мира и препарат от коронавируса "Ремдесивир" скоро должен быть доставлен в Грузию.

При этом медик пояснил, что данный препарат не предназначен для ежедневного применения и он используется только в клинике и по назначению врача. Это антивирусный препарат, созданный в 2014-2015 годах для борьбы с Эбола. Он прямо действует на вирус Эбола и также активно используется на штамм коронавируса.

"Специалист высокого ранга Тенгиз Церцвадзе испытал этот препарт на себе и результат есть", - подчеркнул Гамкрелидзе.

Что касается вакцины от коронавируса, когда именно она будет доступена в Грузию, пока неизвестно, но Гамкрелидзе предполагает, что это будет в марте-апреле 2021 года.