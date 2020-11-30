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Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе

"Это пик" - Гамкрелидзе о ситуации с COVID в Грузии

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (301)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201130/250205621/Eto-pik---Gamkrelidze-o-situatsii-s-COVID-v-Gruzii.html

Главный эпидемиолог страны сказал, что вскоре в Грузию доставят препарат от коронавируса "Ремдесивир", однако его можно будет использовать только в клинике и по назначению врача

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Грузия вошла в пик второй волны COVID-19 - ежедневно в стране выявляют по три-четыре тысячи новых случаев коронавируса, заявил глава Национального центра по цонтролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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"Мы вошли в пик, каждый день у нас 3-4 тысячи случаев. То, что сегодня у нас 3 216 случаев означает, что в субботу-воскресенье было сделано меньше тестов", - отметил Гамкрелидзе.

Сколько продлится пик, зависит от нескольких факторов, в том числе от того, насколько хорошо население будет соблюдать установленные ограничения и правила.

"Мы думаем, что, возможно, случаи немного еще возрастут, но мы должны остаться приблизительно в таких рамках", - сказал эпидемиолог.

Эпидемия коронавируса. Жители столицы Грузии в масках с покупками у торгового центра
© Sputnik / STRINGER
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Амиран Гамкрелидзе оценил эпидположение Грузии, как сложное, но управляемое. Показатель смертности вне стационара один из самых низких в мире, подчеркнул Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны также отметил, что Минздрав Грузии уже оформил соглашение с одной из ведущих компаний мира и препарат от коронавируса "Ремдесивир" скоро должен быть доставлен в Грузию.

При этом медик пояснил, что данный препарат не предназначен для ежедневного применения и он используется только в клинике и по назначению врача. Это антивирусный препарат, созданный в 2014-2015 годах для борьбы с Эбола. Он прямо действует на вирус Эбола и также активно используется на штамм коронавируса.

"Специалист высокого ранга Тенгиз Церцвадзе испытал этот препарт на себе и результат есть", - подчеркнул Гамкрелидзе.

Что касается вакцины от коронавируса, когда именно она будет доступена в Грузию, пока неизвестно, но Гамкрелидзе предполагает, что это будет в марте-апреле 2021 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (301)


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