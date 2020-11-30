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Пожарные-спасатели во дворе жилого дома в столице Грузии. Служба 112

Вспышка COVID-19 у грузинских спасателей? Служба ЧС распространила заявление

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (302)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201130/250205906/Vspyshka-COVID-19-u-gruzinskikh-spasateley-Sluzhba-ChS-rasprostranila-zayavlenie.html

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ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Несмотря на пандемию коронасивуса, все подразделения Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии работают беспрепятственно, говорится в заявлении ведомства.

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По данным Службы ЧС, из трех тысяч пожарных-спасателей по всей Грузии к этому времени коронавирус подтвердился только у 173. Все сотрудники с подтвержденным диагнозом проходят соответствующее лечение, а те сотрудники, у которых фиксируется контакт с инфицированным, переходят в самоизоляцию и проходят ПЦР тест в течение 72 часов.

"Служба по управлению чрезвычайными ситуациями полностью соблюдает рекомендации координационного совета, в результате чего пожарные-спасатели беспрепятственно выполняют свои обязанности и служат гражданам. На данный момент разговоры о какой-либо эпидвспышке в пожарно-спасательных силах лишены всяких оснований и являются ложью", - говорится в заявлении.

Тут же отмечено, что пожарные-спасатели обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, поскольку они имеют прямой контакт с гражданами. 

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photo: Tengiz Tsertsvadze / FB
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Каждые выходные здания пожарно-спасательной службы дезинфицируются, а в случае подтверждения заражения в любом из подразделений незамедлительно проводится внеплановая дезинфекция как зданий, так и автомобилей.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. Чтобы сдержать рост числа заболевших с 28 ноября в Грузии введен ряд ограничений. Самые серьезные ограничения введены в больших городах страны, где остановлен городской транспорт, прекратили работу торговые центры, вещевые рынки, закрылись спортзалы и бассейны.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (302)


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