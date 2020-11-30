Тикарадзе: в Грузии решена проблема обеспечения кислородом пациентов

По словам главы ведомства, Минздрав страны делает все возможное для того, чтобы решить проблемы и помехи в системе

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. В Грузии решена проблема, связанная с обеспечением пациентов кислородом, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Кислородный концентратор – аппарат для выделения молекул кислорода из окружающей атмосферы, их концентрации и выдачи в виде потока чистого кислорода. Используется при кислородной терапии – пациенту подается кислород в более высокой концентрации, чем в атмосферном воздухе.

По словам Тикарадзе, концентратор кислорода уже установлен в клинике Рухи (регион Самегрело - Земо Сванети). Он также будет установлен в республиканских больницах Батуми (Аджария) и Тбилиси.

Что касается остальных клиник, то концентратор кислорода они получат в случае необходимости.

Тикарадзе пояснила, что на сегодняшний день в Грузии есть ресурс на 8 241 койку, из них мобилизованы – 7 103, а использованы – 6 138. Свободных коек в стране – 564. В Грузии свободны 430 искусственных вентиляторов легких, отметила глава Минздрава. На сегодняшний день в Грузии 85 ковид-клиник.

"Достаточное количество коек – такого понятия не существует. Все койки, которые будут выделены, обязательно будут загружены", – подчеркнула Тикарадзе.

По словам главы ведомства, Минздрав страны делает все возможное для того, чтобы решить проблемы и помехи в системе.

"Конечно, есть погрешности и проблемы, которые идентифицируются. Мы в ежедневном режиме, начиная со службы "112" до последней точки – размещения пациентов – проходим эту цепь, наблюдаем в чем проблемы и стараемся решить их", – отметила Тикарадзе.