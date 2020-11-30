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Вид на город Тбилиси в солнечную погоду - Дом Юстиции и мост Бараташвили

Дома юстиции Грузии вновь изменили график работы

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201130/250207965/Doma-yustitsii-Gruzii-vnov-izmenili-grafik-raboty.html

В период пандемии с целью предотвращения распространения коронавируса Дома юстиции и общественные центры работают по принципу предварительной записи

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Дома юстиции и общественные центры Грузии переходят на новый график работы – с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, говорится в заявлении на странице учреждения в Facebook.

Здание Агентства обслуживания МВД Грузии в Рустави, где ведутся регистрация и постановка на учет автомобилей, а также прием экзаменов и выдача водительских прав
© Sputnik / Levan Avlabreli
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До сих пор Дома юстиции в Тбилиси, Кутаиси и Батуми обслуживали граждан с 09:00 до 21:00.

Большинство услуг Дома юстиции сегодня доступны гражданам дистанционно, однако если гражданин нуждается в услугах, требующих присутствия на месте, к примеру получение электронного удостоверения личности или биометрического паспорта, он может посетить Дом юстиции и общественные центры.

Экстренные услуги, например выдачу свидетельства о смерти, гражданин получит в будние дни онлайн без бронирования визита, а в выходные - только в электронном виде.

Что касается получения свидетельства о рождении, то услуга предоставляется в будние дни по принципу предварительного бронирования визита, а в выходные - только в электронном виде.

Записаться на визит заранее можно на портале MY.GOV.GE. Портал позволяет гражданам пользоваться более чем 200 необходимыми услугами онлайн, не выходя из дома. Через cайт также можно пользоваться различными муниципальными услугами и запрашивать архивную информацию.



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