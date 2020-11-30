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Акция оппозиции перед зданием парламента скотный двор

Сразу две акции протеста проходят у парламента в Тбилиси

photo: courtesy of Nika Nozadze / FB
Общество
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Sputnik Грузия
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На одной акции требуют назначения новых парламентских выборов, на другой - амнистии заключенных

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Сразу две акции протеста проходят перед зданием парламента в центре Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

На одной акции требуют назначения новых парламентских выборов, на другой - амнистии заключенных.

Электромобили Tesla в тбилисском аэропорту
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Первая акция организована активистами движений "Защити выборы" и "Движение для Грузии". По словам одного из организаторов Давида Небиеридзе, митингующие не собираются расходиться и намерены оставаться перед парламентом до тех пор, пока не будут назначены новые парламентские выборы.

К тому же, Небиеридзе заявил, что митингующим необходимо отопление, так как протестующие рискуют здоровьем из-за холода.

Оппозиционные партии не признают итогов парламентских выборов 31 октября, утверждая, что они были сфальсифицированы. Все восемь прошедших в парламент партий отказываются от депутатских мандатов. Правящая партия отвергает обвинения оппозиции и заявляет, что уже перед выборами в стране готовился революционный сценарий.

Участники второй акции требуют ускоренного принятия законопроекта об амнистии. Ряд подобных митингов уже проходил перед зданием парламента в начале осени – матери заключенных голодали с требованием амнистировать или отсрочить исполнение наказания для их детей, которые пребывают в исправительных учреждениях.

Акция за амнистию, которую провели в столице Грузии родственники и близкие заключенных
© Sputnik / Alex Shlamov
Матери заключенных в Грузии требуют массовой амнистии

По словам одного из организаторов акции, адвоката Александра Кобаидзе, 7 декабря планируется проведение акции в формате живой цепи – митингующие попытаются окружить здание парламента.

По данным на конец мая 2020 года, в тюрьмах Грузии содержатся 341 женщина и около девяти тысяч мужчин.

Возраст большинства заключенных — от 26 до 49 лет. В то же время в тюрьмах находятся только две несовершеннолетние девушки и 45 подростков до 18 лет. Остальные заключенные старше 18 лет.

Более половины осужденных отбывают наказание в учреждении наполовину закрытого типа – им разрешено покидать камеры, работать, выходить во двор. Еще около 1,7 тысячи отбывают срок в закрытых учреждениях.

Только 176 заключенных находятся в учреждении высокого риска – где действуют наиболее строгие ограничения.



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