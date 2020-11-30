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Патрульная полиция - полицейский на дежурстве

Штрафы и нарушения: в Грузии проверили более 10 тысяч объектов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (306)
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Sputnik Грузия
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За два дня мониторинга по всей Грузии проверили более десяти тысяч объектов, большая часть из них - в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. В Грузии приостановили деятельность 4 194 объектов, которые нарушили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщил глава Департамента инспектирования безопасности труда Минздрава Грузии Бека Перадзе на брифинге в понедельник.

Коронавирусные ограничения в Грузии: сколько человек оштрафовали за сутки?>>

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Чтобы сдержать рост числа заболевших и улучшить эпидемиологическую ситуацию, с 28 ноября в Грузии введен ряд новых ограничений. Самые серьезные ограничения введены в больших городах страны, где остановлен городской транспорт, прекратили работу торговые центры, вещевые рынки, закрылись спортзалы и бассейны.

За два дня мониторинга объектов, 28 и 29 ноября, всего было проинспектировано 10 374 объекта, большая часть из них в Тбилиси - 4 711. В регионах же ситуация следующая: 

 Регион  Количество проверенных объектов
 Имерети  1 137
 Кахети   814
 Квемо-Картли  828
 Шида Картли   493
 Самегрело   828
 Аджария  1 111
 Самцхе-Джавахети  179
 Мцхета-Мтианети  140
 Гурия  106
 Рача-Лечхуми – Квемо Сванети   7

По итогам мониторинга было выписано три штрафа, приостановлена деятельность 4 194 объектов, а 6 174 объекта получили устное предупреждение.

Батумский фитнес - центр Реформер
photo : Reformerfitness / FB
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По словам Перадзе, дело одного из оштрафованных объектов касается фитнес-центра "Реформер" в Батуми. За повторное нарушение постановления и отказ принимать квитанцию о выплате штрафа дело было передано в МВД Грузии для дальнейшего реагирования.

Теперь руководство центра должно в течение 30 дней выплатить вышеупомянутый штраф в размере 10 тысяч лари, в противном случае руководитель понесет уголовную ответственность.

В случае с юридическим лицом речь идет о лишении права деятельности или о более крупном штрафе, а в случае с физическим лицом – может последовать домашний арест на срок от полугода до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (306)


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