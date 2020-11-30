Штрафы и нарушения: в Грузии проверили более 10 тысяч объектов

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. В Грузии приостановили деятельность 4 194 объектов, которые нарушили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщил глава Департамента инспектирования безопасности труда Минздрава Грузии Бека Перадзе на брифинге в понедельник.
Коронавирусные ограничения в Грузии: сколько человек оштрафовали за сутки?>>
Чтобы сдержать рост числа заболевших и улучшить эпидемиологическую ситуацию, с 28 ноября в Грузии введен ряд новых ограничений. Самые серьезные ограничения введены в больших городах страны, где остановлен городской транспорт, прекратили работу торговые центры, вещевые рынки, закрылись спортзалы и бассейны.
За два дня мониторинга объектов, 28 и 29 ноября, всего было проинспектировано 10 374 объекта, большая часть из них в Тбилиси - 4 711. В регионах же ситуация следующая:
|Регион
|Количество проверенных объектов
|Имерети
|1 137
|Кахети
|814
|Квемо-Картли
|828
|Шида Картли
|493
|Самегрело
|828
|Аджария
|1 111
|Самцхе-Джавахети
|179
|Мцхета-Мтианети
|140
|Гурия
|106
|Рача-Лечхуми – Квемо Сванети
|7
По итогам мониторинга было выписано три штрафа, приостановлена деятельность 4 194 объектов, а 6 174 объекта получили устное предупреждение.
По словам Перадзе, дело одного из оштрафованных объектов касается фитнес-центра "Реформер" в Батуми. За повторное нарушение постановления и отказ принимать квитанцию о выплате штрафа дело было передано в МВД Грузии для дальнейшего реагирования.
Теперь руководство центра должно в течение 30 дней выплатить вышеупомянутый штраф в размере 10 тысяч лари, в противном случае руководитель понесет уголовную ответственность.
В случае с юридическим лицом речь идет о лишении права деятельности или о более крупном штрафе, а в случае с физическим лицом – может последовать домашний арест на срок от полугода до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет.