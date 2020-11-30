Штрафы и нарушения: в Грузии проверили более 10 тысяч объектов

За два дня мониторинга по всей Грузии проверили более десяти тысяч объектов, большая часть из них - в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. В Грузии приостановили деятельность 4 194 объектов, которые нарушили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщил глава Департамента инспектирования безопасности труда Минздрава Грузии Бека Перадзе на брифинге в понедельник.

Коронавирусные ограничения в Грузии: сколько человек оштрафовали за сутки?>>

Чтобы сдержать рост числа заболевших и улучшить эпидемиологическую ситуацию, с 28 ноября в Грузии введен ряд новых ограничений. Самые серьезные ограничения введены в больших городах страны, где остановлен городской транспорт, прекратили работу торговые центры, вещевые рынки, закрылись спортзалы и бассейны.

За два дня мониторинга объектов, 28 и 29 ноября, всего было проинспектировано 10 374 объекта, большая часть из них в Тбилиси - 4 711. В регионах же ситуация следующая:

Регион Количество проверенных объектов Имерети 1 137 Кахети 814 Квемо-Картли 828 Шида Картли 493 Самегрело 828 Аджария 1 111 Самцхе-Джавахети 179 Мцхета-Мтианети 140 Гурия 106 Рача-Лечхуми – Квемо Сванети 7

По итогам мониторинга было выписано три штрафа, приостановлена деятельность 4 194 объектов, а 6 174 объекта получили устное предупреждение.

По словам Перадзе, дело одного из оштрафованных объектов касается фитнес-центра "Реформер" в Батуми. За повторное нарушение постановления и отказ принимать квитанцию о выплате штрафа дело было передано в МВД Грузии для дальнейшего реагирования.

Теперь руководство центра должно в течение 30 дней выплатить вышеупомянутый штраф в размере 10 тысяч лари, в противном случае руководитель понесет уголовную ответственность.

В случае с юридическим лицом речь идет о лишении права деятельности или о более крупном штрафе, а в случае с физическим лицом – может последовать домашний арест на срок от полугода до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет.