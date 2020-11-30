У министра финансов Грузии подтвердился коронавирус

Мачавариани чувствует себя хорошо и продолжает работать в дистанционном режиме, находясь у себя дома

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. У министра финансов Грузии Иване Мачавариани подтвердился коронавирус.

По информации Первого канала, Мачавариани чувствует себя хорошо и продолжает работать в дистанционном режиме, из дома.

COVID-19 подтвердился и у заместителя Мачавариани - Георгия Какауридзе, он проходит лечение на дому.

Ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра Грузии Георгия Гахария, министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, министра министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили, ряда других высокопоставленных чиновников.

В настоящее время они все вылечились и работают в обычном режиме.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к пяти тысячам.