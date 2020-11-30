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Иване Мачавариани министр финансов Грузии

У министра финансов Грузии подтвердился коронавирус

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (307)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201130/250210005/U-ministra-finansov-Gruzii-podtverdilsya-koronavirus.html

Мачавариани чувствует себя хорошо и продолжает работать в дистанционном режиме, находясь у себя дома

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. У министра финансов Грузии Иване Мачавариани подтвердился коронавирус.

По информации Первого канала, Мачавариани чувствует себя хорошо и продолжает работать в дистанционном режиме, из дома.

COVID-19 подтвердился и у заместителя Мачавариани - Георгия Какауридзе, он проходит лечение на дому.

Ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра Грузии Георгия Гахария, министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, министра министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили, ряда других высокопоставленных чиновников.

В настоящее время они все вылечились и работают в обычном режиме.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к пяти тысячам.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (307)


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