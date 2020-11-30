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Эпидемия коронавируса - покупатели в торговом центре в масках

Власти Грузии не будут пересматривать сроки возобновления работы торговых центров

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Вторая волна коронавируса в Грузии (307)
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Владельцы торговый центров должны будут удостовериться, что смогут контролировать процесс как непосредственно на территории торгового центра, так и на уличном периметре по управлению очередями

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Правительство Грузии не будет пересматривать сроки возобновления работы торговых центров перед новогодними праздниками – они начнут работать с 24 декабря, заявила глава Минэкономики страны Натия Турнава.

С ухудшением эпидемиологической ситуации власти Грузии утвердили двухмесячный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому в этот период в стране будет действовать ряд ограничений. Новый план охватывает период с 28 ноября по 31 января включительно.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Ранее представители крупных торговых центров Грузии обратились к премьер-министру Георгию Гахария и межведомственному координационному совету с просьбой дать возможность работы с 15 декабря до 3 января.

"В общем, это не только их проблема, это проблема всей экономики. Мы даем им возможность торговать в предновогодний период, с 24 декабря", - заявила Турнава журналистам.

По словам Турнава, владельцы так называемых "моллов" до этого времени должны будут удостовериться, что смогут контролировать процесс как непосредственно на территории торгового центра, так и на уличном периметре по управлению очередями. Глава Минэкономики напомнила, какой ажиотаж был в магазинах страны накануне введения ограничений, 27 ноября, в так называемую "черную пятницу".

"Это будет актуально и после 24 декабря. Они (руководство торговых центров – ред.) должны нас убедить, что смогут управлять этим процессом, так как то была всячески неприемлемая картина, которая несла в себе эпидемиологический риск", - подчеркнула Турнава.

Торговый центр Galleria Tbilisi
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Все торговые объекты будут работать только дистанционно – с доставкой на место, без доступа клиента на место реализации продукции.

Это ограничение не распространяется на объекты розничной торговли продуктами питания, кормами для животных, продуктами животного и растительного происхождения, бытовой химией и средствами гигиены, ветеринарными препаратами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и саженцами, а также на поставку электроэнергии, природного газа, воды, бензина, дизельного топлива, сжиженного газа, на реализацию фармацевтических товаров, киоски, магазины печатной продукции (пресса).

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Вторая волна коронавируса в Грузии (307)


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