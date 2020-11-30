Власти Грузии не будут пересматривать сроки возобновления работы торговых центров

Владельцы торговый центров должны будут удостовериться, что смогут контролировать процесс как непосредственно на территории торгового центра, так и на уличном периметре по управлению очередями

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Правительство Грузии не будет пересматривать сроки возобновления работы торговых центров перед новогодними праздниками – они начнут работать с 24 декабря, заявила глава Минэкономики страны Натия Турнава.

С ухудшением эпидемиологической ситуации власти Грузии утвердили двухмесячный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому в этот период в стране будет действовать ряд ограничений. Новый план охватывает период с 28 ноября по 31 января включительно.

Ранее представители крупных торговых центров Грузии обратились к премьер-министру Георгию Гахария и межведомственному координационному совету с просьбой дать возможность работы с 15 декабря до 3 января.

"В общем, это не только их проблема, это проблема всей экономики. Мы даем им возможность торговать в предновогодний период, с 24 декабря", - заявила Турнава журналистам.

По словам Турнава, владельцы так называемых "моллов" до этого времени должны будут удостовериться, что смогут контролировать процесс как непосредственно на территории торгового центра, так и на уличном периметре по управлению очередями. Глава Минэкономики напомнила, какой ажиотаж был в магазинах страны накануне введения ограничений, 27 ноября, в так называемую "черную пятницу".

"Это будет актуально и после 24 декабря. Они (руководство торговых центров – ред.) должны нас убедить, что смогут управлять этим процессом, так как то была всячески неприемлемая картина, которая несла в себе эпидемиологический риск", - подчеркнула Турнава.

Все торговые объекты будут работать только дистанционно – с доставкой на место, без доступа клиента на место реализации продукции.

Это ограничение не распространяется на объекты розничной торговли продуктами питания, кормами для животных, продуктами животного и растительного происхождения, бытовой химией и средствами гигиены, ветеринарными препаратами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и саженцами, а также на поставку электроэнергии, природного газа, воды, бензина, дизельного топлива, сжиженного газа, на реализацию фармацевтических товаров, киоски, магазины печатной продукции (пресса).

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных уже превосходит четыре тысячи.