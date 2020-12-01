Коронавирус стал причиной снижения случаев заражения ВИЧ в Грузии

В центре иммунологии Грузии напоминают, что тест на ВИЧ/СПИД и консультация для граждан Грузии являются бесплатными и анонимными

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Из-за пандемии коронавируса в Грузии в этом году снизилось количество желающих пройти ВИЧ-тестирование, что вызвало и сокращение выявления случаев заражения ВИЧ, говорится в заявлении Научно-практического центра инфекционных патологий, ВИЧ и клинической иммунологии Грузии.

Мир 1 декабря отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом. Темой 2020 года является "Международная солидарность, общая ответственность".

Как говорится в заявлении центра, пандемия коронавируса болезненно отразилась и на людях, больных ВИЧ/СПИД.

"Мы должны стать соучастниками борьбы против этих двух пандемий. Присоединяйтесь и закончим эпидемию COVID-19 и ВИЧ в Грузии. Для завершения эпидемии важно знать свой ВИЧ-статус и если вы ВИЧ-инфицированы, своевременно должны начать лечение. А вовремя начатое лечение – это залог полноценной жизни", – говорится в заявлении.

В заявлении центра также отмечено, что критически важным остается вопрос мобилизации дополнительных финансов для борьбы с ВИЧ/СПИД, чтобы повысить сознание общества в этом вопросе и улучшить качество жизни инфицированных людей.

На данный момент центром Грузии зарегистрировано 8 598 ВИЧ-инфицированных лиц. Из них 6 422 – это мужчины, а 2 176 – женщины. Большая часть пациентов – это лица в возрасте от 29 до 39 лет. СПИД развился у 4 441 пациента, 1 781 – скончались.

По данным на 30 ноября, лечение в стране проходят 5 379 пациентов, из них 46 – это дети. Впервые диагноз ВИЧ/СПИД в Грузии был выявлен в 1989 году.

В центре иммунологии Грузии напоминают, что тест на ВИЧ/СПИД и консультация для граждан Грузии являются бесплатными и анонимными.