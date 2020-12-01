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руководитель Центра неотложной помощи Автандил Талаквадзе

Глава службы скорой помощи Грузии покинул пост

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
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Вторая волна коронавируса в Грузии (310)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201201/250212939/Glava-sluzhby-skoroy-pomoschi-Gruzii-pokinul-post.html

Талаквадзе поблагодарил коллег за сотрудничество и самоотверженную работу в процессе управления COVID-19, но причину своего решения не назвал

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Руководитель Центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Автандил Талаквадзе покинул пост, об этом он написал на собственной странице в Facebook.

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Талаквадзе, который занимал пост директора Центра с 2017 года, поблагодарил коллег за сотрудничество и работу, но причину своего решения не назвал.

"В первую очередь хочу обратиться к моим бывшим сотрудникам и коллегам. Для меня была большая честь работать с вами. И когда я говорю это, я хочу, чтобы вы знали, что каждое слово – это правда. Спасибо за профессионализм. Мои члены экипажа скорой, я обязательно должен отметить ваш вклад в процесс управления COVID-19 и поблагодарить вас за профессиональную самоотверженность", – написал Талаквадзе.

Талаквадзе также выразил уверенность, что сотрудники центра продолжат успешно начатое дело вместе с новым руководителем и максимально помогут населению страны в преодолении сложного периода.

"Я уверен, что правительство Грузии сделает все для того, чтобы победить вирус", – отметил Талаквадзе.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (310)


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