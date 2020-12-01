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Тестирование на коронавирус COVID-19 в столице Грузии

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 3759

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (315)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201201/250214637/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-na-3759.html

Суточный показатель инфицирования COVID-19 в стране немного понизился – ранее этот показатель превышал 4 000

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 759, скончались 36 человек.

Тенгиз Церцвадзе
photo: Tengiz Tsertsvadze / FB
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По данным правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 139 343 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 574 человека, с начала пандемии вылечились 117 560 пациентов. Скончались 1 303.

В карантине в данное время находятся 1 978 человек, в стационарах – 6 366, в ковид-гостиницах – 3 708.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (315)


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