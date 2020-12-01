Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 3759

Суточный показатель инфицирования COVID-19 в стране немного понизился – ранее этот показатель превышал 4 000

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 759, скончались 36 человек.

По данным правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 139 343 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 574 человека, с начала пандемии вылечились 117 560 пациентов. Скончались 1 303.

В карантине в данное время находятся 1 978 человек, в стационарах – 6 366, в ковид-гостиницах – 3 708.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.