Ковид-география в Грузии: где больше зараженных?

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. В Грузии за последние сутки коронавирус выявили у 3 759 человек, большая часть из них приходится на Тбилиси, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге во вторник.
Так, за последние 24 часа в грузинской столице выявили 1 595 случаев заражения. В регионах же ситуация следующая:
|Регион
|Количество новых случаев COVID-19
|Аджария
|623
|Имерети
|392
|Квемо Картли
|139
|Шида Картли
|127
|Гурия
|152
|Самегрело - Земо Сванети
|237
|Кахети
|253
|Мцхета-Мтианети
|126
|Самцхе-Джавахети
|72
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|43
На данный момент в стране 20 454 активных случая, из них в клиниках лечатся 6 366 пациентов, 3 708 человек находятся в ковид-гостиницах, еще 10 380 пациентов лечатся дома.
Что касается количества тяжелых пациентов, то их в Грузии 1 003, к аппарату искусственного дыхания подключены 376 человек.
Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. Чтобы сдержать рост числа заболевших с 28 ноября в Грузии введен ряд ограничений. Самые серьезные ограничения введены в больших городах страны, где остановлен городской транспорт, прекратили работу торговые центры, вещевые рынки, закрылись спортзалы и бассейны.
Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля.