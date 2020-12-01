Ковид-география в Грузии: где больше зараженных?

Тбилиси остается т. н. "красной зоной", где есть высокий риск распространения коронавирусной инфекции

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. В Грузии за последние сутки коронавирус выявили у 3 759 человек, большая часть из них приходится на Тбилиси, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге во вторник.

Так, за последние 24 часа в грузинской столице выявили 1 595 случаев заражения. В регионах же ситуация следующая:

Регион Количество новых случаев COVID-19 Аджария 623 Имерети 392 Квемо Картли 139 Шида Картли 127 Гурия 152 Самегрело - Земо Сванети 237 Кахети 253 Мцхета-Мтианети 126 Самцхе-Джавахети 72 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 43

На данный момент в стране 20 454 активных случая, из них в клиниках лечатся 6 366 пациентов, 3 708 человек находятся в ковид-гостиницах, еще 10 380 пациентов лечатся дома.

Что касается количества тяжелых пациентов, то их в Грузии 1 003, к аппарату искусственного дыхания подключены 376 человек.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. Чтобы сдержать рост числа заболевших с 28 ноября в Грузии введен ряд ограничений. Самые серьезные ограничения введены в больших городах страны, где остановлен городской транспорт, прекратили работу торговые центры, вещевые рынки, закрылись спортзалы и бассейны.

Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля.