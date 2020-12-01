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Тестирование на коронавирус COVID-19 в столице Грузии

Ковид-география в Грузии: где больше зараженных?

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (315)
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Sputnik Грузия
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Тбилиси остается т. н. "красной зоной", где есть высокий риск распространения коронавирусной инфекции

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. В Грузии за последние сутки коронавирус выявили у 3 759 человек, большая часть из них приходится на Тбилиси, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге во вторник.

Так, за последние 24 часа в грузинской столице выявили 1 595 случаев заражения. В регионах же ситуация следующая:

 Регион Количество новых случаев COVID-19
 Аджария  623
 Имерети  392
 Квемо Картли  139
 Шида Картли  127
 Гурия  152
 Самегрело - Земо Сванети  237
 Кахети  253
 Мцхета-Мтианети  126
 Самцхе-Джавахети  72
 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети  43

На данный момент в стране 20 454 активных случая, из них в клиниках лечатся 6 366 пациентов, 3 708 человек находятся в ковид-гостиницах, еще 10 380 пациентов лечатся дома.

Скорая помощь 112 и патрульная полиция у входа в инфекционную больницу. Грузия борется с коронавирусом
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии от коронавируса скончалась 19-летняя девушка

Что касается количества тяжелых пациентов, то их в Грузии 1 003, к аппарату искусственного дыхания подключены 376 человек.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. Чтобы сдержать рост числа заболевших с 28 ноября в Грузии введен ряд ограничений. Самые серьезные ограничения введены в больших городах страны, где остановлен городской транспорт, прекратили работу торговые центры, вещевые рынки, закрылись спортзалы и бассейны.

Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (315)


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