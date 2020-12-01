Коронавирус и ограничения: сколько человек оштрафовали в Грузии за сутки?

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузинские полицейские за прошедшие сутки выявили 984 факта нарушения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса в Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 3759>>

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии с 28 ноября введены жесткие ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 запрещено выходить на улицу.

По данным МВД, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 79 человек. Все они оштрафованы за "нарушение правил изоляции и карантина".

Кроме того, 905 человек были оштрафованы за нарушение правила ношения защитных масок.

Нарушение правила ношения маски влечет за собой административную ответственность и штраф в размере 20 лари (около 6 долларов).

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в размере 2 000 лари (более 600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (более 3 тысяч долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.