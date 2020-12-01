В школах Грузии сократилось количество педагогов

Подавляющее большинство преподавателей в школах - женщины, а вот мужчин - менее 13%

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. К началу 2020/2021 учебного года, который исчесляется с сентября по июнь, в школах Грузии было трудоустроено 62 699 учителей, об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

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Этот показатель на 1,7% меньше прошлого учебного года (2019/2020), когда в школах работало почти 64 тысячи преподавателей.

Подавляющее большинство учителей - женщины (87,2%), в свою очередь мужчин - всего 12,8%.

При этом число учеников в школах увеличилось на 2,7%. Так в прошлом учебном году в школах учились почти 593 тысячи человек, а в этом - 609,1 тысячи. Большая часть учащихся - юноши (52,1%), остальные - девочки.

Подавляющее большинство (90,1%) от общего числа учеников посещают государственные школы, лишь 10% могут позволить себе частные учебные заведения.

В 2020 году школы Грузии окончили 88 554 ученика, что превышает прошлогодний показатель на 2,4%. Среди выпускников опять-таки преобладают мальчики - 52,5%.

На начало 2020/2021 учебного года в Грузии было зарегистрировано 2309 школ, в том числе 2086 государственных и 223 частных. По сравнению с показателями прошлого года, их количество уменьшилось, закрылись четыре школы.