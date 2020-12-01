18:16 01 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9840
  • 100 RUB4.3704
  • USD3.3253
Поиск
В школах Тбилиси проект Живые книги

В школах Грузии сократилось количество педагогов

photo: Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Образование в Грузии (509)
10810
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201201/250223018/V-shkolakh-Gruzii-sokratilos-kolichestvo-pedagogov.html

Подавляющее большинство преподавателей в школах - женщины, а вот мужчин - менее 13%

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. К началу 2020/2021 учебного года, который исчесляется с сентября по июнь, в школах Грузии было трудоустроено 62 699 учителей, об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

Конфликт в одной из школ Тбилиси – педагоги требуют отставки директора>>

Этот показатель на 1,7% меньше прошлого учебного года (2019/2020), когда в школах работало почти 64 тысячи преподавателей.

Проверка на коронавирус в Батуми на бульваре. Делаются ПЦР тесты
© Sputnik / Seyran Baroyan
В Батуми коронавирус нашли у педагога, работающего сразу в двух школах

Подавляющее большинство учителей - женщины (87,2%), в свою очередь мужчин - всего 12,8%.

При этом число учеников в школах увеличилось на 2,7%. Так в прошлом учебном году в школах учились почти 593 тысячи человек, а в этом - 609,1 тысячи. Большая часть учащихся - юноши (52,1%), остальные - девочки.

Подавляющее большинство (90,1%) от общего числа учеников посещают государственные школы, лишь 10% могут позволить себе частные учебные заведения.

В 2020 году школы Грузии окончили 88 554 ученика, что превышает прошлогодний показатель на 2,4%. Среди выпускников опять-таки преобладают мальчики - 52,5%.

На начало 2020/2021 учебного года в Грузии было зарегистрировано 2309 школ, в том числе 2086 государственных и 223 частных. По сравнению с показателями прошлого года, их количество уменьшилось, закрылись четыре школы.

Темы:
Образование в Грузии (509)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Сердце Чечни в Грозном
Памяти фотокора "России сегодня" Саида Царнаева - лучшие фотографии
США закрыли не менее 10 военных баз в Афганистане - видео
США закрыли не менее 10 военных баз в Афганистане - видео
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться