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Высший совет юстиции Грузии

Как будут работать суды в период пандемии – рекомендации Высшего совета юстиции

photo: High Council of Justice of Georgia / FB
Общество
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Общие суды и участники процессов должны перенести рассмотрение тех дел, которые не требуют рассмотрения в кратчайшие сроки

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Высший совет юстиции Грузии публикует рекомендации о мерах, которые необходимо принять в судебной системе для предотвращения распространения коронавируса (COVID-19).

Основная суть рекомендаций заключается в максимальном переходе на дистанционную работу и сведении до минимума присутствия на процессах граждан.

Здание Агентства обслуживания МВД Грузии в Рустави, где ведутся регистрация и постановка на учет автомобилей, а также прием экзаменов и выдача водительских прав
© Sputnik / Levan Avlabreli
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По мнению Верховного Совета, чтобы предотвратить распространение коронавируса, общие суды и участники процессов должны перенести рассмотрение тех дел, которые не требуют рассмотрения в кратчайшие сроки, а рассмотрение должно проходить без устного слушания( в случаях, предусмотренных процессуальным законодательством).

Участники судебных разбирательств должны присутствовать на процессе дистанционно, используя технические средства, доставка судебных переводов и решений сторонам должна осуществляться согласно установленным статьям Гражданского процессуального кодекса Грузии.

Количество граждан в приемной не должно превышать 10 человек, а прием исков (заявлений) и других документов будет осуществляться через специальный ящик, установленный в приемной.

Кроме того, должны быть перенесены публичные мероприятия, встречи, учебные визиты, приемы граждан, а также служебные командировки.

В случае необходимости судья имеет право рассматривать дело удаленно по месту своего жительства с использованием технических средств в соответствии с законом.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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При входе в здания суда необходимо измерять температуру, все лица должны быть в защитных масках и находиться на расстоянии до двух метров друг от друга. На видных местах должны быть размещены буклеты и объявления о мерах профилактики. Суды должны быть обеспечены специальными дезинфицирующими растворами, содержащими не менее 70% спирта.

Беременным женщинам, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам старше 60 лет рекомендуют перейти на дистанционную работу.

С сентября в Грузии резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Ежедневно выявляется до 4 тысяч новых случаев инфицирования. От осложнений, вызванных COVID-19, уже скончались более 1 300 человек. Правительство было вынуждено ввести новые ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 запрещено выходить на улицу.



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