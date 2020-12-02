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Скорая помощь 112 и патрульная полиция у входа в инфекционную больницу. Грузия борется с коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось на 4 033

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (325)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201202/250225935/Chislo-zarazhennykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-na-4-033.html

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 4 061 человек, с начала пандемии вылечились 121 621 пациент

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 033, скончались 39 человек.

По данным правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 143 376 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 4 061 человек, с начала пандемии вылечились 121 621 пациент. Скончались 1 303.

В карантине в данное время находятся 1 980 человек, в стационарах – 6 397, в ковид-гостиницах – 3 798.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (325)


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