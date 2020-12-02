12:21 02 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9722
  • 100 RUB4.3634
  • USD3.3185
Поиск
Медики измеряют температуру жителям в полевом госпитале на блокпосту на дороге между столицей Грузии и Мцхета

COVID-статистика Грузии – в стране за сутки выздоровели больше людей, чем заболели

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (325)
54 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201202/250226166/COVID-statistika-Gruzii--v-strane-za-sutki-vyzdoroveli-bolshe-lyudey-chem-zaboleli.html

На первом месте по числу заражений вновь находится Тбилиси, на втором – Имерети, на третьем – Аджария

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В Грузии за последние сутки зафиксировано больше случаев выздоровления пациентов от коронавируса, чем заражения, заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

Из 4 033 новых случаев, выявленных в Грузии за последние сутки, в Тбилиси зафиксировано 1 705 случаев, в Аджарии – 402, Имерети – 624, Квемо Картли – 286, Шида Картли – 281, Гурии – 84, Самегрело - Земо Сванети – 273, Кахети – 239, Мцхета-Мтианети – 62, Самцхе-Джавахети – 68, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 9.

Медицинские работники в реанимационном отделении
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Почти четыре миллиона случаев коронавируса выявили в мире за неделю

На этом этапе в стране 20 387 активных случаев. Из них 6 397 лечатся в клиниках. В тбилисских больницах лечатся 2 806, Аджарии – 999, Имерети – 1 241.

Количество тяжелых пациентов достигло 1 058. Из них в Тбилиси – 507, Аджарии – 154, Имерети – 223. К аппарату искусственного дыхания подключены 466 пациентов. Из них в Тбилиси – 215, Аджарии – 119, Имерети – 47.

В ковид-отелях находятся 3 798 человек. Из них 1 272 – в Тбилиси, 1 973 – в Аджарии, 291 – в Имерети. Дома лечатся 10 192 человека.

В карантинных пространствах находятся 1 980 человек, из них в Тбилиси – 465, Аджарии – 1004, Имерети – 31.

На данный момент в самоизоляции находятся 51 765 человек. Из них в Тбилиси – 19 203, Аджарии – 11 505, Имерети – 4 996.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (325)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Сердце Чечни в Грозном
Памяти фотокора "России сегодня" Саида Царнаева - лучшие фотографии
Спасибо России: в Нагорном Карабахе открываются школы и больницы
Спасибо России: в Нагорном Карабахе открываются школы и больницы
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться