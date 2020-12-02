COVID-статистика Грузии – в стране за сутки выздоровели больше людей, чем заболели

На первом месте по числу заражений вновь находится Тбилиси, на втором – Имерети, на третьем – Аджария

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В Грузии за последние сутки зафиксировано больше случаев выздоровления пациентов от коронавируса, чем заражения, заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

Из 4 033 новых случаев, выявленных в Грузии за последние сутки, в Тбилиси зафиксировано 1 705 случаев, в Аджарии – 402, Имерети – 624, Квемо Картли – 286, Шида Картли – 281, Гурии – 84, Самегрело - Земо Сванети – 273, Кахети – 239, Мцхета-Мтианети – 62, Самцхе-Джавахети – 68, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 9.

На этом этапе в стране 20 387 активных случаев. Из них 6 397 лечатся в клиниках. В тбилисских больницах лечатся 2 806, Аджарии – 999, Имерети – 1 241.

Количество тяжелых пациентов достигло 1 058. Из них в Тбилиси – 507, Аджарии – 154, Имерети – 223. К аппарату искусственного дыхания подключены 466 пациентов. Из них в Тбилиси – 215, Аджарии – 119, Имерети – 47.

В ковид-отелях находятся 3 798 человек. Из них 1 272 – в Тбилиси, 1 973 – в Аджарии, 291 – в Имерети. Дома лечатся 10 192 человека.

В карантинных пространствах находятся 1 980 человек, из них в Тбилиси – 465, Аджарии – 1004, Имерети – 31.

На данный момент в самоизоляции находятся 51 765 человек. Из них в Тбилиси – 19 203, Аджарии – 11 505, Имерети – 4 996.