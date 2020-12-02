Новогодней ярмарки в Тбилиси не будет

Средства, которые должны были быть потрачены на обустройство новогодней деревни, пойдут на помощь нуждающимся семьям

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В этом году в центре Тбилиси не будет новогодней деревни в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.

Новогодняя деревня – это праздничная ярмарка, которая по традиции обустраивается в центре Тбилиси в середине декабря и работает все новогодние праздники. На этой ярмарке обычно представлена продукция грузинских производителей и дизайнеров, а также сладости, фаст-фуд и глинтвейн.

"Для того, чтобы позаботиться о здоровье друг друга, чтобы позаботиться о жизнях друг друга, мы приняли решение, что в этом году новогодняя деревня не может быть установлена, потому что она станет центром привлечения людей и есть риск, что придет много людей, семей с детьми, бабушками и дедушками", – заявил Каладзе.

По словам мэра, средства, которые должны были быть потрачены на обустройство новогодней деревни, а это около 800 тысяч лари, пойдут на помощь нуждающимся семьям – на обеспечение их продуктами в преддверии новогодних праздников.

С сентября в Грузии резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Ежедневно выявляется до 4 тысяч новых случаев инфицирования. От осложнений, вызванных COVID-19, уже скончались более 1 300 человек. Правительство было вынуждено ввести новые ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 запрещено выходить на улицу.