12:22 02 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9722
  • 100 RUB4.3634
  • USD3.3185
Поиск
Новогодний Тбилиси с высоты птичьего полета

Новогодней ярмарки в Тбилиси не будет

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (325)
49 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201202/250226504/Novogodney-yarmarki-v-Tbilisi-ne-budet.html

Средства, которые должны были быть потрачены на обустройство новогодней деревни, пойдут на помощь нуждающимся семьям

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В этом году в центре Тбилиси не будет новогодней деревни в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.

Новогодняя деревня – это праздничная ярмарка, которая по традиции обустраивается в центре Тбилиси в середине декабря и работает все новогодние праздники. На этой ярмарке обычно представлена продукция грузинских производителей и дизайнеров, а также сладости, фаст-фуд и глинтвейн.

"Для того, чтобы позаботиться о здоровье друг друга, чтобы позаботиться о жизнях друг друга, мы приняли решение, что в этом году новогодняя деревня не может быть установлена, потому что она станет центром привлечения людей и есть риск, что придет много людей, семей с детьми, бабушками и дедушками", – заявил Каладзе.

По словам мэра, средства, которые должны были быть потрачены на обустройство новогодней деревни, а это около 800 тысяч лари, пойдут на помощь нуждающимся семьям – на обеспечение их продуктами в преддверии новогодних праздников.

С сентября в Грузии резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Ежедневно выявляется до 4 тысяч новых случаев инфицирования. От осложнений, вызванных COVID-19, уже скончались более 1 300 человек. Правительство было вынуждено ввести новые ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 запрещено выходить на улицу.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (325)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Сердце Чечни в Грозном
Памяти фотокора "России сегодня" Саида Царнаева - лучшие фотографии
Спасибо России: в Нагорном Карабахе открываются школы и больницы
Спасибо России: в Нагорном Карабахе открываются школы и больницы
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться