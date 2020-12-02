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Медсестра держит в руках ампулу с вакциной от коронавирусной инфекции

В Грузии создали специальную группу для ковидвакцинации

© photo: Sputnik / George Zmimarev
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (328)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201202/250227075/V-Gruzii-sozdali-spetsialnuyu-gruppu-dlya-kovidvaktsinatsii.html

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая будет закуплена правительством страны, будет бесплатной для населения Грузии

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Для обеспечения беспрепятственного процесса ковидвакцинации в Грузии создана специальная рабочая группа, заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

Упаковка новой вакцины от COVID-19
photo: courtesy of Ministry of Health of the Russian Federation
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Главная цель группы заключается в том, чтобы Грузия встретила данный процесс подготовленной.

"Создана специальная группа для обеспечения беспрепятственного процесса ковидвакцинации, что подразумевает своевременное получение вакцины и проведение всех подготовительных работ в масштабах страны, как в инфраструктурном, там и логистическом плане, чтобы страна встретила начало процесса вакцинации готовой", – отметил Сичинава.

По предварительной информации, вакцина от коронавируса будет доступна в Грузии в марте-апреле 2021 года.

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая будет закуплена правительством страны, будет бесплатной для населения Грузии. Как только вакцина будет утверждена Всемирной организацией здравоохранения, она будет доступна для страны.

На первом этапе Грузия имеет право закупить дозу, которой хватит на 20% населения. Сейчас страна должна пройти подготовительный период. На данный момент власти с помощью Всемирного банка работают над процессом внедрения вакцины.

Страна должна пройти соответствующие этапы: Грузия уже внесла первый взнос за миллион 400 тысяч доз вакцины, нужной для вакцинации 700 тысяч людей.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (328)


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