Грузия смягчает для своих граждан режим въезда в страну: что изменится?

Граждан, которые за последние 72 часа до пересечения границы пройдут ПЦР-тестирование и получат отрицательный результат, отправят в 8-дневную самоизоляцию

ТБИЛИСИ, 2 дек – Sputnik. Правительство Грузии приняло решение о смягчении режима въезда в страну для своих граждан, заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в среду.

На сегодняшний день все граждане Грузии, вернувшиеся на родину из-за рубежа, либо контактирующие с зараженными, подлежат обязательному карантину в течение восьми дней.

Отныне, по решению межведомственного координационного совета, граждане Грузии, которые до пересечения границы, представят ПЦР-тест с негативным результатом, сделанным за последние 72 часа на государственной границе, будут подлежать самоизоляции в течении восьми дней.

"В случае отсутствия теста, вместо карантина, они будут переведены в 12-дневную самоизоляцию. Соответственно, их не придется размещать в карантинные гостиницы. А те граждане, у которых не будет возможности самоизоляции, государство, безусловно, обеспечит их размещение в соответствующих ковид-гостиницах", – отметил Сичинава.

Согласно действующим правилам, все прибывающие в Грузию лица обязаны представить тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до приезда. Те люди, которые не согласны на карантин, обязаны делать тест каждые 72 часа в течение 12 дней. Ранее этот срок составлял также 14 дней.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля. После этого карантинные зоны по решению правительства Грузии были организованы в лучших гостиницах страны. Всех находящихся в карантине обеспечивают жильем и питанием.