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Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе

Глава Минздрава Грузии взялась за дело 19-летней жертвы коронавируса

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (331)
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По словам матери погибшей, семья требовала срочной госпитализации, но с этим вопросом возникали проблемы

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Историю болезни и процесс лечения 19-летней Теклы Тордия, скончавшейся от коронавируса, изучит регулирующая комиссия Министерства здравоохранения, об этом заявила глава ведомства Екатерина Тикарадзе на брифинге в среду.

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photo: courtesy of Ministry of Health of the Russian Federation
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Семья девушки обвиняет власти в том, что их дочери не была оказана своевременная и надлежащая медицинская помощь. Девушка страдала диабетом и проходила лечение в ковид-гостинице.

По словам матери погибшей Ирмы Хелашвили, ее дочь была на инсулине, поэтому семья требовала срочной госпитализации, но с этим вопросом возникали проблемы. Как утверждают родители, девушку отвозили в больницу на диагностику, но не смотря на ее тяжелое состояние, вернули обратно в ковид-гостиницу.

"Именно этот вопрос, почему произошло замедление перевода подобного пациента и почему не оставили Теклу Тордия в первой больнице, куда ее привезли на диагностику – это все изучает регулирующее агентство, у нас будут детальные ответы на это все", – сказала Тикарадзе.

Текла Тордия умерла в тбилисском Немецком госпитале 30 ноября. Девушку перевели туда, когда ее состояние крайне ухудшилось, поднялась температура. По словам врача, на момент поступления в клинику состояние пациентки было уже критическим, и врачам не удалось ее спасти.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (331)


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