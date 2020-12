Глава Минздрава Грузии взялась за дело 19-летней жертвы коронавируса

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Историю болезни и процесс лечения 19-летней Теклы Тордия, скончавшейся от коронавируса, изучит регулирующая комиссия Министерства здравоохранения, об этом заявила глава ведомства Екатерина Тикарадзе на брифинге в среду.

