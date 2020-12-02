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Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе

Глава Минздрава Грузии заявила о давлении на ее семью со стороны журналистов

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201202/250228527/Glava-Minzdrava-Gruzii-zayavila-o-davlenii-na-ee-semyu-so-storony-zhurnalistov.html

Тогда как в стране весьма сложное положение и больше всего трудно министерству здравоохранения, оказывать давление на членов ее семьи неправильно и недопустимо, считает глава ведомства

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила о том, что со стороны отдельных журналистов происходит давление на ее семью.

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© CC0 / Pixabay
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По ее словам, она, как публичное лицо, готова ответить на любой вопрос, но когда дело касается ее родных и детей, это недопустимо и общество должно осудить подобные действия.

"Тогда, когда в стране такое сложное положение и все понимают, что сейчас больше всего сложно министерству здравоохранения, в отношении моей семьи осуществляется определенное насилие и давление со стороны отдельных журналистов, что я считаю неправильным… Это давление на мою семью продолжается и сегодня. Скончался член моей семьи, но несмотря на это, журналисты продолжают моральное давление", – заявила Тикарадзе на брифинге.

К слову, на днях в эфире нескольких грузинских телеканалов, в том числе на оппозиционном телеканале "Мтавари архи", появилась информация о том, что еще до назначения на пост главы Минздрава Тикарадзе вместе с супругом в Германии попала в аварию на автомобиле, в котором якобы находились таблетки субутекс. По данным СМИ, в итоге была задержана родная тетя Тикарадзе, которая впоследствии сменила имя и фамилию. 

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По словам Тикарадзе, она не комментирует ни один такой телесюжет, поскольку "уважает свободу слова журналистов", но при этом считает подобные действия неправильными.



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