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Патрульные полицейские проверяют машины

Граждане Грузии продолжают нарушать коронавирусные ограничения

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (332)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201202/250229954/Grazhdane-Gruzii-prodolzhayut-narushat-koronavirusnye-ogranicheniya.html

Грузия переживает вторую волну коронавируса – ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Грузинские полицейские за прошедшие сутки выявили 1028 фактов нарушения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса в Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД.

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Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии с 28 ноября введены жесткие ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 запрещено выходить на улицу.

Клетка коронавируса под микроскопом
© photo: AFP 2020 / HANDOUT
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По данным МВД, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 83 человека. Все они оштрафованы за "нарушение правил изоляции и карантина".

Среди них есть граждане, которые нарушили ограничение на передвижение с девяти вечера до пяти часов утра.

Большую часть штрафов полиция выписала за нарушение правила ношения защитных масок. Это влечет за собой административную ответственность, и 945 человек должны будут выплатить штраф в размере 20 лари.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в размере 2 000 лари (более 600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (более 3 тысяч долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Сотрудники соответствующих подразделений МВД оперативно реагируют на все факты правонарушений, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. МВД призывает граждан соблюдать все установленные ограничения, в противном случае ведомство предпримет соответствующие меры, предусмотренные законом.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (332)


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