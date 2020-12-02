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Старый город Тбилиси - вид на дома в районе Авлабари. Городская архитектура

В Грузии компании смогут продлить отсрочку выплаты налогов до 1 января

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201202/250229981/V-Gruzii-kompanii-smogut-prodlit-otsrochku-vyplatov-nalogov-do-1-yanvarya.html

Этой отсрочкой уже воспользовались 652 компании, и им до 1 января был перенесен срок подачи декларации

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Представители туристического сектора, которые благодаря антикризисному плану правительства получили отсрочку до 1 декабря по выплатам подоходного налога и налога на имущество, смогут продлить отсрочку до 1 января, говорится в сообщении Службы доходов Грузии.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Согласно законодательству Грузии, компания обязана представлять в Службу доходов декларацию о налогах. По решению правительства, туристические компании получили возможность воспользоваться отсрочкой подачи налоговой декларации до 1 декабря. Теперь государство продлило этот срок до 1 января в отношении двух статей декларации – налога на имущество и подоходного налога.

"Этой отсрочкой уже воспользовались 652 компании, и им до 1 января был перенесен срок подачи декларации", - говорится в сообщении.

При этом Служба доходов призвала компании, которые не смогла идентифицировать, подать заявку об отсрочке, чтобы не попасть в список неплательщиков и не попасть под санкции.

В ведомстве уверяют, что заявка будет рассмотрена в кратчайшие сроки, чтобы компания могла воспользоваться положенными льготами.

При этом Служба доходов указывает, что, согласно новому плану, в 2021 году от налога на имущество полностью будут освобождены гостиницы, объекты питания и туристические компании.



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