"Фиалки на мегабайты", или Как учитель года спасает образование в грузинской глубинке

Сельского педагога Ладо Апхазава из региона Гурия знают все. Став учителем 2018 года, мужчина не просто получил престижную "Национальную награду учителя", но и поднял в обществе злободневные вопросы о доступе к образованию, особенно в регионах страны

Два года назад за сельского учителя по обществознанию Ладо Апхазава болела вся страна. И даже несмотря на то, что он не победил на международном конкурсе The Global Teacher Prize и не получил миллиона долларов, в Грузии он стал национальным героем.

photo: Teacher's House / FB Учитель Ладо Апхазава вместе с учениками

Однако, несмотря на такую популярность, Апхазава не покинул родное село Чибати в Ланчхутском районе на юго-западе страны, а, наоборот, еще больше посвятил себя школе, образованию и нуждам своих учеников.

Дистационка без Интернета

Но в этом году Ладо Апхазава столкнулся с большой проблемой на работе. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса все школы Грузии перешли на дистанционное обучение через Интернет. А тут оказалось, что многие ученики Ладо не могут присутствовать на занятиях, поскольку у них попросту нет дома Интернета – у их семей нет денег на его подключение.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Сельский учитель Ладо Апхазава из Гурии

Нет Интернета – нет уроков – нет образования. Эта логическая цепочка не понравилась сельскому учителю, а государство не спешило помочь. Поэтому Апхазава взял решение этой проблемы на себя.

Учителю пришла в голову беспрецедентная идея социального проекта под названием "Фиалки в обмен на мегабайты". То есть Ладо начал выращивать фиалки и продавать цветы в горшочках. Стоимость одного такого горшочка – 19 лари (около пяти долларов).

Ровно столько, по его словам, стоит подключение безлимитного Интернета на месяц. Благое дело поддержали владельцы цветочных магазинов по всей Грузии. В частности, в крупных городах – Тбилиси, Батуми и Кутаиси – предприимчивому учителю, радеющему за своих учеников, предоставили пространство для реализации его "товара".

"Представьте, вы просыпаетесь в цветах"

"Каждый грузинский ребенок начинает изучать грузинский язык со слов აი ია, что значит "Вот фиалка", – рассказывает Ладо Апхазава. – И я подумал, что было бы очень интересно, если у этого проекта была бы еще и такая символичная смысловая нагрузка. То есть, при помощи фиалок у деток будет доступ к образованию в такие непростые для всех времена".

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Фиалки

Как рассказывает Ладо, продавать фиалки для того, чтобы заработать детям на подключение Интернета, он начал еще во время первой волны пандемии коронавируса в стране. Когда же заговорили о надвигающейся второй волне – он удвоил свои усилия и превратил свой дом чуть ли не в цветник.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Фиалки

"Мне в этом помогали мои ученики, мои коллеги – это наше общее дело. В какой-то момент, горшочки с фиалками заполонили мой дом так, что даже ощущался некий дискомфорт. Ну, представьте, вы просыпаетесь каждое утро в цветах. Я уже начал шутить среди друзей, что по утрам чувствую себя покойником", – смеется мужчина.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Сельский учитель Ладо Апхазава из Гурии

Между тем за время второй волны коронавируса Ладо оплатил Интернет более полутысяче нуждающихся учеников не только из своей деревни, но и по всему Ланчхутскому району, население которого составляет более 30 тысячи человек.

"Скучаю по школе"

Но проблемы с доступом к Интернету в сельской школе Чибати испытывают, увы, не только школьники, но и сами учителя. Поэтому многие из них, несмотря на бушующую пандемию, вынуждены ходить в школу, чтобы провести ученикам уроки дистанционно – из классов, оснащенных Интернетом.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Школа в селе Чибати

"Да, у некоторых учителей нет Интернета, а другие, кто в возрасте, не дружат так хорошо с современными компьютерными программами. Поэтому мы приходим в школу, помогаем друг другу, консультируемся", – рассказывает учительница математики Лела.

Сколько школьников в Грузии не имеют доступа к Интернету? Данные UNICEF >>>

Ладо, как один из самых молодых учителей школы Чибати, с радостью помогает коллегам и признается, что ему совершенно не в тягость приходить в школу каждый день.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Сельский учитель Ладо Апхазава из Гурии

"Вряд ли мы еще год назад могли предположить, что будем так скучать по человеческому общению, – признается Апхазава. – Я лично очень скучаю. И хоть нам все равно не разрешено близко контактировать друг с другом, когда я провожу дистанционный урок из одного класса и слышу за стеной голос коллег, мне уже от этого на душе тепло и приятно", – делится педагог.

Помощь нуждающимся

Наконец, помощь Ладо Апхазава не ограничивается только подключением Интернета. Если всем ученикам из списка учителя Интернет уже подключен и еще остались деньги, вырученные с фиалок, педагог покупает на них продукты для учеников из социально незащищенных семей.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Сельский учитель Ладо Апхазава из Гурии

К примеру, сегодня Ладо накупил несколько пакетов еды и сладостей для первоклассницы Лизы – ее родители умерли, а воспитывают девочку бабушка с дедушкой, которые живут только на пенсию.

"Никогда не забывай, Лизи, когда ты вырастешь, и кто-то рядом будет нуждаться в помощи, постарайся сделать все, чтобы ему помочь, – наставляет свою ученицу Апхазава. – Безвыходных ситуаций не бывает, главное – найти в себе силы и желание".

Так Ладо Апхаза стал в Ланчхути именем почти нарицательным – олицетворением добра, бескорыстной помощи и поддержки. Как говорится, пример Ладо – детям наука. Да и мужчина сам признается, что главной целью его жизни является воспитание достойных граждан и патриотов своей страны. А как быть такими, он показывает не словом, а делом.