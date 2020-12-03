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Пенсионер идет по улице мимо закрытых кафе и ресторанов

C 1 января в Грузии вырастут пенсии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201203/250233876/C-1-yanvarya-v-Gruzii-vyrastut-pensii.html

Согласно принятому в Грузии законодательству, для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для пенсионеров старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. C 1 января согласно новым правилам индексации пенсий для возрастных пенсионеров вырастут пенсионные выплаты, это правило учтено в бюджете на 2021 год.

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© Sputnik / STRINGER
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Размер пенсии в Грузии составляет 220 лари, а для пенсионеров старше 70 лет – 250 лари.

Согласно принятому в Грузии законодательству, для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для пенсионеров старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.

Согласно проекту бюджета, с 1 января пенсионеры до 70 лет будут получать пенсию в размере 240 лари, а старше 70 – 275 лари. На пенсионное обеспечение в бюджете Грузии выделено 2,6 миллиарда лари.

На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам – от 65 лет. Всего в Грузии, по последним данным, пенсию получают около 782,9 тысячи человек, из которых 414,7 тысячи старше 70 лет.

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Кроме того, с 1 января увеличится на 100 лари и зарплата учителей государственных школ с полной рабочей нагрузкой. Повышение зарплаты учителям предусмотрено в рамках увеличения финансирования школ на 106 миллионов лари.

В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя менторы. С сентября 2019 года всем учителям со статусом старшего педагога, ведущего педагога и педагога-ментора повысили зарплату на 150 лари (около 55 долларов) и больше.

Темы:
Старики в Грузии, или Жизнь после пенсии (33)
Теги:
Грузия, Пенсия


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