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Медицинские работники в реанимационном отделении

В Грузии ковид-пациентов будут лечить по-другому – готовится новый гайдлайн

© photo: Sputnik / Kirill Braga
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201203/250235039/V-Gruzii-kovid-patsientov-budut-lechit-po-drugomu--gotovitsya-novyy-gaydlayn.html

Обновленный гайдлайн обнародуют примерно через две недели. Принципиальные изменения коснулись интубации тяжелых пациентов и использования препарата "Ремдесивир", который Грузия получит в ближайшее время

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. В Грузии тяжелых ковид-пациентов будут лечить немного иначе – в силу входит новый гайдлайн, заявил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

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Обновленный гайдлайн будет опубликован приблизительно через две недели. Согласно новым правилам, врачи будут стараться максимально не интубировать инфицированных пациентов, а использовать кислород с высокой скоростью потока.

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© AP Photo / Michael Probst
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Кислородная терапия с высокой скоростью потока дала у инфицированных пациентах лучший результат, чем интубация, отмечает медик.

"Мы постараемся добиться того, чтобы снизить количество интубаций в реанимации, поскольку среди ковид-пациентов интубация не лучшее средство спасения. Их нужно заменить подачей так называемого высокого потока кислорода. Это принципиально другая технология", – сказал Церцвадзе.

Есть изменения и в плане применения препарата "Ремдесивир", который Грузия получит в ближайшее время. В частности, изменение коснулось его использования. Если до этого считалось, что его применение рекомендовано только среди тяжелых пациентов, сейчас выяснилось, что данное лекарство лучше применить на начальной стадии заболевания.

"Это антивирусный препарат и все антивирусные медикаменты эффективны на той стадии, когда происходит репликация вируса", – подчеркнул Церцвадзе.

Церцвадзе уверяет, что "Ремдесивир" будет доступен в Грузии для всех.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (334)


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