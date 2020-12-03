12:26 03 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9996
  • 100 RUB4.3845
  • USD3.3189
Поиск
Эпидемия коронавируса. Молодые жители столицы Грузии у станции метро Вокзальная площадь

COVID-статистика Грузии – количество жертв инфекции возросло

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (335)
181 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/07/249958126.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201203/250235985/COVID-statistika-Gruzii--kolichestvo-zhertv-infektsii-vozroslo.html

Грузинская столица по-прежнему остается самой "горячей точкой" ковид-инфицирования в стране, за ней следуют регионы Имерети и Аджария

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. В Грузии за последние сутки в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекции, скончались 45 пациентов, заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

Таким образом, с начала пандемии жертвами инфекции стали 1 387 человек.

Большая часть новых случаев выявлена в Тбилиси. Из 4 260 новых случаев в Тбилиси зафиксировали 1 676 случаев, в Аджарии – 525, в Имерети – 591, Квемо Картли – 351, Шида Картли – 294, Гурия – 131, Самегрело-Земо Сванети – 274, Кахети – 166, Мцхета-Мтианети – 134, Самцхе-Джавахети – 88, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 30.

Медицинские работники в реанимационном отделении
© photo: Sputnik / Kirill Braga
В Грузии ковид-пациентов будут лечить по-другому – готовится новый гайдлайн

На данный момент в стране 21 655 активных случаев. Из них 6 561 лечатся в клиниках. В тбилисских больницах лечатся 2 843 инфицированных пациентов, в аджарских – 1 043, Имерети – 1 255.

В Грузии 1 027 тяжелых пациентов. Из них в Тбилиси – 486, Аджарии – 152, Имерети – 218. К аппарату искусственного дыхания подключены 390 человек, из них в Тбилиси – 206, Аджарии – 45, Имерети – 43. В ковид-гостиницах размещены 3 867 инфицированных граждан. Их них в Тбилиси – 1283, Аджарии – 1 997, Имерети – 332. Дома лечатся 11 227 инфицированных граждан.

В карантинных пространствах остаются 1 974 человек. Из них в Тбилиси – 478, Аджарии – 970, Имерети – 31. В самоизоляции находятся 50 544 человек. Из них в Тбилиси – 18 675, Аджарии – 11 775, Имерети – 5080.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (335)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Наезд на пешеходов в немецком Трире: погиб ребенок
Гражданские активисты третьи сутки проводят акцию протеста у парламента Грузии
Гражданские активисты третьи сутки проводят акцию протеста у парламента Грузии
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться