COVID-статистика Грузии – количество жертв инфекции возросло

Грузинская столица по-прежнему остается самой "горячей точкой" ковид-инфицирования в стране, за ней следуют регионы Имерети и Аджария

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. В Грузии за последние сутки в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекции, скончались 45 пациентов, заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

Таким образом, с начала пандемии жертвами инфекции стали 1 387 человек.

Большая часть новых случаев выявлена в Тбилиси. Из 4 260 новых случаев в Тбилиси зафиксировали 1 676 случаев, в Аджарии – 525, в Имерети – 591, Квемо Картли – 351, Шида Картли – 294, Гурия – 131, Самегрело-Земо Сванети – 274, Кахети – 166, Мцхета-Мтианети – 134, Самцхе-Джавахети – 88, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 30.

На данный момент в стране 21 655 активных случаев. Из них 6 561 лечатся в клиниках. В тбилисских больницах лечатся 2 843 инфицированных пациентов, в аджарских – 1 043, Имерети – 1 255.

В Грузии 1 027 тяжелых пациентов. Из них в Тбилиси – 486, Аджарии – 152, Имерети – 218. К аппарату искусственного дыхания подключены 390 человек, из них в Тбилиси – 206, Аджарии – 45, Имерети – 43. В ковид-гостиницах размещены 3 867 инфицированных граждан. Их них в Тбилиси – 1283, Аджарии – 1 997, Имерети – 332. Дома лечатся 11 227 инфицированных граждан.

В карантинных пространствах остаются 1 974 человек. Из них в Тбилиси – 478, Аджарии – 970, Имерети – 31. В самоизоляции находятся 50 544 человек. Из них в Тбилиси – 18 675, Аджарии – 11 775, Имерети – 5080.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.