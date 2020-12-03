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Георгий Гахария

"Мы уже заплатили за своевременный ввоз вакцины против COVID в Грузию" – Гахария

photo : Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (337)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201203/250237856/My-uzhe-zaplatili-za-svoevremennyy-vvoz-vaktsiny-protiv-COVID-v-Gruziyu---Gakhariya.html

По предварительной информации, вакцина против коронавируса будет доступна в Грузии в марте-апреле 2021 года и будет бесплатной

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. В Грузии создана межведомственная комиссия, которая будет работать над планом вакцинации против COVID-19 и над закупкой вакцин, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Медицинские работники в реанимационном отделении
© photo: Sputnik / Kirill Braga
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Комиссия займется техническими работами, необходимыми для начала этапа вакцинации в стране, пояснил глава правительства.

"Вы знаете, что Грузия является страной-членом платформы COVAX. Мы уже заплатили определенную сумму для того, чтобы ввезти вакцину в Грузию своевременно. И эта комиссия должна обеспечить как своевременный ввоз вакцины, так и провести те технические подготовительные работы, которые обязательны для начала своевременной и эффективной вакцинации", – сказал Гахария на заседании правительства.

При этом Гахария отметил, что те двухмесячные ограничения, которые действуют сегодня в стране, направлены на то, чтобы в феврале население Грузии вернулось к полноценной жизни. Премьер подчеркнул, что граждане должны соблюдать правила, чтобы показатель ковид-инфицирования в стране снизился.

По предварительной информации, вакцина от коронавируса будет доступна в Грузии в марте-апреле 2021 года и будет бесплатной. На первом этапе Грузия имеет право закупить дозу, которой хватит на 20% населения. Грузия уже внесла первый взнос за миллион 400 тысяч доз вакцины, нужной для вакцинации 700 тысяч человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (337)


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