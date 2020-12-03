Более тысячи нарушений за сутки: МВД Грузии продолжает штрафовать граждан

Чаще всего жители Грузии продолжают нарушать масочный режим. За сутки полиция оштрафовала 950 человек таких нарушителей

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Сотрудники МВД за прошедшие сутки выявили 1 055 фактов нарушения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса в Грузии, сообщается на сайте ведомства.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии с 28 ноября введены жесткие ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 запрещено выходить на улицу.

По данным МВД, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 1 055 человек. Все они оштрафованы за "нарушение правил изоляции и карантина".

Среди них есть граждане, которые нарушили ограничение на передвижение с девяти вечера до пяти часов утра.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в размере 2 000 лари (более 600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (более 3 тысяч долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

При этом чаще всего жители Грузии продолжают нарушать масочный режим. Полиция в размере 20 лари (примерно 6 долларов) оштрафовала 950 человек за нарушение правила ношения защитных масок.

Сотрудники соответствующих подразделений МВД оперативно реагируют на все факты правонарушений, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. МВД призывает граждан соблюдать все установленные ограничения, в противном случае ведомство предпримет соответствующие меры, предусмотренные законом.