15:19 03 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9996
  • 100 RUB4.3845
  • USD3.3189
Поиск
Сотрудники полиции раздают на улице маски прохожим во время эпидемии коронавируса

Более тысячи нарушений за сутки: МВД Грузии продолжает штрафовать граждан

photo : Patrol Police of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (338)
3610
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/07/249955705.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201203/250237996/Bolee-tysyachi-narusheniy-za-sutki-MVD-Gruzii-prodolzhaet-shtrafovat-grazhdan-.html

Чаще всего жители Грузии продолжают нарушать масочный режим. За сутки полиция оштрафовала 950 человек таких нарушителей

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Сотрудники МВД за прошедшие сутки выявили 1 055 фактов нарушения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса в Грузии, сообщается на сайте ведомства.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии с 28 ноября введены жесткие ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 запрещено выходить на улицу.

Георгий Гахария
photo : Government of Georgia / FB
"Мы уже заплатили за своевременный ввоз вакцины против COVID в Грузию" – Гахария

По данным МВД, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 1 055 человек. Все они оштрафованы за "нарушение правил изоляции и карантина".

Среди них есть граждане, которые нарушили ограничение на передвижение с девяти вечера до пяти часов утра.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в размере 2 000 лари (более 600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (более 3 тысяч долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

При этом чаще всего жители Грузии продолжают нарушать масочный режим. Полиция в размере 20 лари (примерно 6 долларов) оштрафовала 950 человек за нарушение правила ношения защитных масок.

Сотрудники соответствующих подразделений МВД оперативно реагируют на все факты правонарушений, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. МВД призывает граждан соблюдать все установленные ограничения, в противном случае ведомство предпримет соответствующие меры, предусмотренные законом.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (338)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Наезд на пешеходов в немецком Трире: погиб ребенок
Мегабайты за фиалки: в Грузии учитель зарабатывает ученикам на интернет - видео
Мегабайты за фиалки: в Грузии учитель зарабатывает ученикам на интернет - видео
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться