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Медицинские работники в реанимационном отделении

В Минздраве рассказали, во сколько обходится государству лечение одного ковид-пациента

© photo: Sputnik / Kirill Braga
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (341)
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Сумма лечения ковид-инфицированного может варьироваться от 500 лари до более десяти тысяч лари, в зависимости от тяжести заболевания

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Лечение одного ковид-пациента в клинике обходится правительству Грузии в среднем около двух тысяч лари (600 долларов), заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Георгий Гахария
photo : Government of Georgia / FB
"Мы уже заплатили за своевременный ввоз вакцины против COVID в Грузию" – Гахария

При этом, по ее словам, сумма лечения ковид-инфицированного может варьироваться от 500 лари (150 долларов) до более десяти тысяч (более трех тысяч долларов). Все зависит от тяжести заболевания. 

"В среднем, для оценки мы используем отметку в две тысячи лари для госпитального управления. В эту сумму не входят те расходы, которые идут, например, на обеспечение кислородом, мобилизацию дыхательных аппаратов и переподготовку персонала. Инвестиционные расходы для подготовки системы - это отдельная тема", - отметила Габуния.

Замминистра также рассказала, что в процесс тестирования на коронавирус в Грузии включены около 300 учреждений. По ее словам, интенсивное тестирование, которое начато в стране и предусматривает проведение около 20 тысяч тестов в день, будет содействовать снижению распространения коронавируса.

Габуния подчеркнула, что качество экспресс-тестов на антиген COVID-19 довольно высокое. "Качество и достоверность этого теста очень высокие. И я думаю, что это значительно снизит очереди и даст возможность и населению, и врачам быстро начать лечение", - отметила Габуния.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (341)


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