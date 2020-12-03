От осложнений COVID в Грузии умерла 24-летняя девушка: родные обвиняют врачей

В Минздраве заявляют, что медики сделали все от них зависящее и теперь случившееся изучает служба аудита

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Еще одной жертвой коронавируса в Грузии стала 24-летняя Нино Гуликашвили, которая проходила лечение в Медицинском центре города Мцхета с диагнозом COVID-19.

Пациентку доставили в клинику около 10 дней назад, после того, как она пожаловалась родным на дыхательную недостаточность.

Как утверждает двоюродный брат пациентки, у девушки не было хронических заболеваний и за два до смерти в беседе с родными она уверяла, что чувствует себя хорошо и готова к выписке.

Уже на следующий день родным сообщили, что состояние девушки резко ухудшилось и ее в крайне тяжелом состоянии перевели в реанимацию.

Родные винят в смерти девушки медиков, а главной причиной называют халатность.

При этом, руководство клиники назвало среди причин, приведших к гибели пациентки, сахарный диабет наряду с избыточным весом и двусторонней пневмонией.

"У девушки был избыточный вес. Она была доставлена к нам с диагнозом COVID, у нее была двусторонняя пневмония, высокая температура, дыхательная недостаточность, пневмоторакс и высокий уровень сахара в крови. На всех этапах протекания болезни пациентку лечили своевременно согласно протоколу", – так прокомментировали телекомпании "Имеди" смерть молодой пациентки в клинике.

Пообещали разобраться со случившемся и в Минздраве Грузии. По словам заместителя министра Тамар Габуния, она уверена, что медики сделали все от них зависящее и теперь случившееся изучает служба аудита.

От осложнений, вызванных коронавирусом, 1 декабря в Грузии скончалась 19-летняя Текла Тордия. Родные девушки винят в гибели пациентки медиков. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе взяла дело под свой личный контроль.

Всего с момента начала пандемии в Грузии жертвами COVID-19 стали 1 387 человек, из них 45 скончались за минувшие сутки.