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Мужчина в защитной маске в вагоне метро в Тбилиси

Рекордный прирост: число инфицированных COVID-19 в Грузии превысило 150 тысяч

© photo: Sputnik / Stringer
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (345)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201204/250245459/Rekordnyy-prirost-chislo-infitsirovannykh-COVID-19-v-Gruzii-prevysilo-150-tysyach.html

Грузия переживает вторую волну коронавируса – в пятницу эпидемиологи выявили более епяти тысяч зараженных

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 068 – это самый высокий показатель в Грузии с начала пандемии.

По данным правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 152 704 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа скончались 38 человек, ковид-клиники покинули 2 336 человек. С начала пандемии вылечились 126 904 пациента, скончались – 1 425.

В карантине в данное время находятся 1 241 человек, в стационарах – 6 671, в ковид-гостиницах – 3 899.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (345)


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